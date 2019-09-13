دوليه

يسعى كل من ليون وليل الى استغلال مباراتيهما اليوم في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي من أجل التحضير بأفضل طريقة لما ينتظرهما الثلاثاء المقبل في مستهل مشوارهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليون وليل مباراتيهما اليوم ضد أميان وأنجيه بمعنويات مهزوزة، إذ يعاني الفريقان في مستهل الموسم الجديد من «ليغ 1» حيث فشل الأول في تحقيق الفوز خلال المرحلتين الماضيتين قبل عطلة المباريات الدولية، فيما خسر الثاني مباراتين من الأربع التي لعبها حتى الآن. وبعد أن استهل الموسم بفوزين كاسحين على موناكو (3- 0) وأنجيه (6-0)، خسر ليون أمام مونبلييه (0-1) ثم تعادل مع بوردو (1-1)، لكن رغم ذلك لا يتخلف سوى بفارق نقطتين عن خصمه المقبل باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر الذي يتواجه السبت مع ضيفه ستراسبورغ بغياب مرجح لقوته الهجومية الضاربة المتمثلة بكيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني المصابين. أما ليل، فتلقى في المرحلة الماضية هزيمته الثانية للموسم على يد مضيفه رينس (0-2) بعد أن خسر في المرحلة الثانية أيضا أمام أميان (0-1).وسيكون ليون الجمعة أمام اختبار أسهل من ليل، إذ أن مضيفه أميان يقبع في المركز الثامن عشر بفوز وحيد مقابل أربع هزائم وخسر جميع مبارياته الأربع التي جمعته بمنافسه الموسم الماضي في الدوري ومسابقتي الكأس وكأس الرابطة، في حين يتواجه الثاني مع ضيفه أنجيه الذي يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف فقط عن سان جرمان ورين الثاني ونيس الثالث.

