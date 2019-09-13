مرأة

لنمو طفلكِ بشكل صحيح سيحتاج إلى العناصر الغذائية المتمثلة في الفيتامينات و المعادن وهي أيضاً تجعل الجسم يكافح الأمراض ويقاومها وتحسن من أدائه ووظيفته.

الفيتامينات هي عبارة عن مواد عضوية مأخوذة من النباتات والحيوانات والمعادن مواد غير عضوية توجد في التربة.

الفيتامينات يوجد منها نوعان نوع يذوب في الماء مثل فيتامين ج ونوع يذوب في الدهون يقوم الجسم باختزانه.

والفيتامينات التي تذوب في الماء يخرج الفائض منها مع البول ومن المصادر التي تحتوي عليها الخضروات والفواكه ويفضل تناولها طازجة ويمكن طبخها على البخار أو الشوي للمحافظة على خصائصها كاملة والابتعاد عن غليها لأن عناصرها تذوب في الماء مما يفقدها قيمتها الغذائية.

إليك مجموعة من أهم الفيتامينات المفيدة لجسم طفلكِ:

فيتامين أ:

ضروري للحفاظ على العظام والأسنان وهو يقوم بتقوية نظام المناعة في الجسم ويساعده على مكافحة الأمراض والمشكلات الصحية ومن مصادره الفواكه والخضروات الصفراء مثل الجزر والمانجو والمشمش والبطاطا ويوجد أيضاً في السبانخ واللبن والقرنبيط والكبد والجبن والبيض.

فيتامين ج :

يقوم بمساعدة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية التي يحصل عليها من الطعام ويساعده كذلك في تعزيز المناعة ويقيه من الإصابة بالعدوى ويجعل الجروح تلتئم بشكل أكثر سرعة وهو مهم من أجل نمو الجسم ومن مصادره الفواكه الحمضية والعصائر والجوافة والفراولة والقرنبيط والطماطم والفلفل والمانجو والشمام والأناناس.

فيتامين د :

يقوم بمساعدة الجسم في امتصاص الكالسيوم مما يساهم في تقوية العظام والأسنان كما يساعد الأعصاب على أداء وظيفتها ويحل مشكلة التقلصات في العضلات ومن مصادره أشعة الشمس والأسماك والكبد والزبد والجبن والقشدة.

فيتامين هـ :

يقي الجسم من التعرض للسرطان وأمراض القلب نظراً لحمايته الخلايا من الإصابة بالتلف كما يحتوي على مضادات للتأكسد ويسهم في تكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء ولو نقص في الجسم سيؤدي إلى ضعف عضلاته ومن مصادره جنين القمح وزيت دوار الشمس والمكسرات والبذور وزبدة الفول السوداني والبطاطس والذرة.

فيتامين ب:

يساعد الجسم في إنتاج الخلايا الجديدة ويحافظ على نمو الخلايا ويمنع حدوث مرض فقر الدم وأمراض القلب ومن مصادره السبانخ والقرنبيط والفاصولياء والعدس والفاصولياء الخضراء وجنين القمح والكبد.

فيتامين ك:

يمنع الدم من التجلط ويساعد الجروح على أن تلتئم بسرعة ويجعل نزيف الدم يتوقف ومن مصادره الخضروات الورقية خضراء اللون ومنتجات الألبان والقرنبيط.

