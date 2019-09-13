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لابد أنكِ كأم تحرصين على تغذية طفلكِ تغذية صحية ومتوازنة. كيف يمكن لكِ أن تتأكدي إن كان طفلكِ يأكل جيداً؟

تعد رعاية الأطفال والاهتمام بصحتهم ونموهم نمواً صحياً الشاغل الأكبر لبال الآباء. تغذية الأطفال من أهم المواضيع التي يهتم بها الوالدين لضمان النمو الجسدي والعقلي السليم لأبنائهم. يظل السؤال الذي يشغل بالهم دائماً هو معرفة إذا ما كان طفلهم يأكل جيداً أم لا؟

يجب الوضع في الاعتبار أن معدل نمو كل طفل مختلف عن الآخر طبقاً لعدة عوامل عديدة منها حالة الطفل الصحية وتغذيته ونوع الرضاعة إذا كانت طبيعية أو صناعية وجنس المولود أيضاً حيث تختلف معدلات نمو الإناث عن الذكور قليلًا، لكن تتم الاستعانة بهذه المقاييس كمعدلات استرشادية للتغذية السليمة للطفل.

ما الأسباب والأعراض التي تبين ضعف تغذية طفلكِ؟

في حالة ضعف تغذية الطفل فإنه ينمو بمعدل غير صحي ويتضح ذلك عن طريق عدم اكتساب الطفل للوزن والضعف العام. هناك الكثير من الأسباب المحتملة التي يمكن للطبيب تحديدها عن طريق اجراء الفحوصات ودراسة النظام الغذائي للطفل والتاريخ الصحي ومستوى النشاط والأسباب المحتملة لضعف التغذية قبل اكتشاف مصدر المشكلة.

أسباب ضعف التغذية تتنوع ما بين عدم تناول الطفل للطعام بمعدل جيد أو ضعف القيمة الغذائية للطعام الذي يتناوله الطفل أو عدم امتصاص المواد الغذائية بشكل صحيح من قبل الجهاز الهضمي أو اصابة الطفل بمرض من المراض التي قد تضر بشهيته أو وجود مشكلة مزمنة في الجهاز الهضمي مثل الإسهال المزمن أو ارتجاع المريء أو غيرها من الاضطرابات الهضمية. يجب على الطبيب عند تحديد المشكلة المسارعة في تقديم العلاج والنصائح التي تضمن تغذية الطفل تغذية سليمة. يجب عليكِ الحرص على تقديم طعام صحي متوازن غني بجميع المواد الغذائية التي تضمن تغذية طفلك جيداً وسلامة نموه الجسدي والعقلي. تجنبي تقديم الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية لكن غير الصحية مثل الحلويات والكعك والشوكولاتة والأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية لأطفالك. فن المهم أن يكتسب طفلكِ الوزن بطريقة صحية عن طريق تناول نظام غذائي متوازن.

