مرأة

هل تعلم أن وزن لسان الحوت الازرق اكبر من وزن الفيل .

هل تعلم بأن للفيل حاسة للشعور بأماكن تواجد المياه التي تقع على بعد ثلاثة أميال.

هل تعلم أن الحيتان مهددة بالانقراض ولكن مازالت تتم عملية الصيد لهم حيث يتعرض مئة حوت للقتل اليومي على يد الصيادين .

للحلزون قدرة عجيبة في إعادة نمو عينه عند حدوث اقتلاع لها أو قطعها.

تعتبر السمكة الصخرية من أشد الأسماك فتكا وذلك لسميتها الشديدة .

من أقدم الحيوانات التي قام الإنسان باستئناثها كان الماعز.

رغم كبر حجم الحوت ووزنه فإن قلبه ينبض تسع مرات في الدقيقة الواحدة فقط .

هل تعلم أن مولود دب الباندا يكون أصغر حجما عن الفأر.

يستطيع المحار ان يغير جنسه من ذكر لانثى او العكس اكثر من مرة على مدار حياته .

هل تعلم أن طائر الطنان يستطيع أن يرفرف بجناحه من 60-80 مرة في الثانية الواحدة فقط.

يمتلك الكلب أكبر عدد من براعم التذوق حيث يمتلك 1700 برعم تذوق في لسانه.

تظل أسنان القوارض تنمو طوال حياتها وأما عن الإنسان فإن الأذنين والأنف هما العضوان اللذان ينموان طوال حياة الإنسان .

هل تعلم ان باستطاعة الخفاش آكل ألف حشرة كل ساعة .

يمتلك الفيل 15000 عضلة في الخرطوم فقط ويستطيع شرب 200 لتر من الماء يومياً.

لدى السناجب حالة من حالات عمى الألوان حيث انهم لايستطيعون التفريق بين أي لون .

يأكل الفأر ذيله في حالة عدم وجود ما يستطيع أن يأكله .

الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يقلب معدته للخارج هو نجم البحر.

يستطيع التمساح الرجوع للخلف .

- يمتلك نجم البحر عيناً في نهاية كل ذراع من أذرعه أي ما يعادل ثمانية عيون .

لا تملك الزرافة أحبالاً صوتية .

باستطاعة حيوان الخلد حفر نفق يصل طوله إلى 300 ميل في الليلة الواحدة .

طائر الفلامنغو يمتلك لوناً وردياً وذلك بسبب كثرة تناوله للجمبري.

