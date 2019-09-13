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خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن عروض ومطالبات مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته التي انطلقت مساء الأمس، أعلن رئيس المهرجان الدكتور سامح مهران ان الدورة الـ 26 «الحالية» ستكون الدورة الأخيرة له، في رئاسة المهرجان على ان يتم تسليم المهرجان لجيل آخر من المسرحيين.

وبهذه المناسبة نقول: كفيت ووفيت ايها المبدع الرصين، لقد عرفناك كاتبا مسرحياً رصيناً وفي الرصيد هنا كم من الأعمال «طفل الرمال» و«الطوق والاسورة» و«الاستجواب» و«أيام الإنسان السبعة» و«المراكبي» وحافية القمر» و«دودتيلكو» و«تحت الشمس» و«البروفة الاخيرة» و«مين يأكل ابوه» وغيرها.. وكم لا يحصى من البحوث والكتب والاصدارات.. وايضاً عدد من المناصب القيادية، التي رسخته كواحد من أبرز ابناء جيله المسرحي.

لقد تشرفت بمعرفة الدكتور سامح مهران عبر عدد متميز من المهرجانات سواء في لجان التحكيم او الندوات الفكرية، او حتى على هامشها فكان ذلك المبدع الرصين، النابض بتجليات الابداع.. والتجديد.. والذي نشير بوصلته دائماً الى مناطق اضافية لرصيد التجربة المسرحية مصرياً.. وعربياً.. ودولياً.

وهو حينما يقول بحتمية تسليم القيادة لجيل جديد من المسرحيين، فإنه يعي تماما اهمية ذلك الامر، وأهمية فتح الأبواب والنوافذ لطموحات جيل ينتظر من يمنحه الفرصة.. ويشرع له ابواب الاوكسجين النقي.. صوب المستقبل.

هكذا مبادرة لا تصدر الاّ من مبدع.. إنسان.. فنان.. شامخ.. كشموخ مصر العظيمة.

وعلى المحبة نلتقي،،،

