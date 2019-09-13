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بعد يومين من العروض المتميزة على مسرح البالون وضمن العروض الرسمية لمهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي 26 - . قدمت فرقة المسرح الكويتي مسرحية «جزء من الفانية». والتي وصفها رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي الفنان احمد السلمان بانها اول عروض المهرجان الرسمية بعد عرض الافتتاح الذي تم بالامس حيث قدمت المسرحية الأميركية «الخياليون».

وكان وفد فرقة المسرح الكويتي قد وصل الى القاهرة تلبية لدعوة رسمية من مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الـ 26 التي تتواصل في الفترة من 10 19 سبتمبر الجاري .حيث قدمت الفرقة مسرحية «جزء من الفانية» من تاليف الكاتبة الكويتية مريم نصير واخراج الفنان عبدالعزيز النصار. واشار الفنان احمد السلمان الى ان اللجنة المنظمة للمهرجان عملت على برمجة عرضين للمسرحية نظرا للمكانة التي يتمتع بها المسرح في الكويتي والعلاقة المتميزة بين فرقة المسرح الكويتي والمهرجان حيث تعتبر الفرقة من أكثر الفرق العربية مشاركة في المهرجان والتي تتجاوز 8 مشاركات على مدى الربع قرن من الزمان من عمر المهرجان .

وضمن تصريحه بمناسبة وصول الوفد الى القاهرة . ثمن السلمان الدعم الذي تحظى به الحركة المسرحية والفرق المسرحية الاهلية على وجة الخصوص من لدن المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب والذى يمثل الحاضنة الاساسية للفرق المسرحية وللحركة المسرحية بشكل عام. كما اشاد بالتنظيم العالي المستوى الذي يتمتع به المهرجان ووصفة بانه «تنظيم يمتاز بالاحترافية والدقة وقبل كل هذا وذاك الحفاوة التي يمتاز بها الشعب المصري العظيم».

عن المسرحية قال رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي: قصة المسرحية تدور حول دكتاتور أطفأ نور حياته بيده، بسبب نرجسيته، فهو يفعل كل شيء من أجل نفسه، قاسٍ ومتجبر مع الجميع، لا يرحم حتى زوجته التي تشعر بالحصار واليأس لأفعاله غير الإنسانية، وتصاب بالندم لأنها تزوجت رجلا مثله، تتذكر طفولتها وألعابها البلاستيكية، وعندما كبرت أصبحت هي اللعبة في يد زوجها القاسي.

وحري بالذكر أن مسرحية «جزء من الفانية» تأليف مريم نصير، وسينوغرافيا وإعداد وإخراج عبدالعزيز النصار، بطولة عبدالله بهمن وحصة النبهان وكفاح الرجيب وعبدالعزيز بهبهاني، وعبدالله البلوشي،والمقداد الابراهيم وأزياء حصة العبادي، وإضاءة عبدالله النصار، وديكور حسين الحسن، وتأليف موسيقي آلاء الهندي، ومكياج عبدالعزيز الجريب، ومساعد مخرج موسى كاظم. هذا ويترأس الوفد الفنان القدير عبدالله غلوم والاشراف العام للفنان احمد السلمان ومدير الانتاج مهدي السلمان والانتاج لشيخان دابي ومحمد علي غلوم بالاضافة الى كل من فاضل سلمان وهاني عبدالصمد وفاضل عبدالله..

