مال وأعمال

اعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أنها حصلت على تقدير خمس نجوم للعام 2019 حسب التصنيف العالمي لشركات الطيران وذلك استنادا على استبيان محايد لعينة من عملاء الشركات المتضمنة في التقييم وجاء هذا التصنيف من قبل منظمة APEX Official Airline Ratings والتي تعتمد على آراء ووجهات نظر محايدة.

وباستخدام مقياس الخمس نجوم، تم تقييم أكثر من مليون رحلة من قبل المسافرين لما يقارب 600 شركة طيران في جميع أنحاء العالم خلال الفترة من 1 يوليو 2018 وحتى 30 يونيو 2019، وذلك من خلال نفس الشاشة، حيث تم منح الركاب الفرصة لتقديم تقييمات مجهولة المصدر لتغطي خمس فئات من الخدمات: راحة المقعد، خدمة المقصورة، الطعام والشراب، البرامج الترفيهية، وخدمة Wi-Fi، كما يسمح التقييم المطبق من خلال الشاشة الواحدة لركاب شركات الطيران لتقييم رحلاتهم بسهولة .

وتم تسليم الجائزة ضمن احتفالٌ أقامته منظمة APEX ضم شركات الطيران العالمية في مدينة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية وتسلّم الجائزة نيابة عن الخطوط الجوية الكويتية الرئيس التنفيذي المهندس كامل العوضي. هذا وتؤكد الخطوط الجوية الكويتية استمرارها وإصرارها في السعي نحو تطوير خدماتها المتنوعة لتحقيق أعلى معدلات الرضى لدى العملاء الكرام، شاكرين جميع الجهود المبذولة لتحقيق هذا التقييم.

