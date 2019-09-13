مال وأعمال

أكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان المرزوق أن البنك الوطني يضع التعليم في سلم أولوياته واهتماماته انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية وإيماناً منه بأهمية التعليم لتنمية الأجيال القادمة وتنمية الوطن.

وجاء حديث المرزوق خلال تكريم الطلبة المتفوقين من أبناء موظفي البنك في مختلف المراحل الدراسية وذلك تقديرًا لجهودهم في مسيرة التحصيل العلمي. وقد قام المرزوق بتسليم شهادات التقدير للمتفوقين وذلك بمشاركة وحضور مجموعة من قياديي البنك يتقدمهم مدير عام الموارد البشرية للمجموعة في بنك الكويت الوطني عماد العبلاني. وأضاف المرزوق أن البنك يحرص على تكريم المتفوقين من أبناء موظفيه تقديرًا لعطاءاتهم وجهودهم في مسيرة التحصيل العلمي، وتشجيعا لهم لاستكمال هذه المسيرة والمثابرة على العمل الدؤوب، وأيضا تقديرًا لذويهم الذين لا يدخرون جهدًا في توفير كافة احتياجات أبنائهم والسهر على راحتهم.

وأشار المرزوق إلى أن سجل البنك الوطني على صعيد رعاية وتوفير سبل الدعم الممكنة لقطاع التعليم حافل بالمبادرات، متمنياً للمتفوقين والمتفوقات مستقبلاً أكاديمياً ومهنياً باهراً. وشدد على استمرار البنك الوطني في نهجه الداعم لمختلف الانشطة التعليمية والأكاديمية في الكويت إيمانا منه بأهمية التعليم في تنمية مستقبل الأجيال القادمة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية التي يوليها البنك الوطني للمسيرة التعليمية في الكويت ولدعم الطلبة المتفوقين، ويذكر ان البنك قد قام مؤخراً بدعم ورعاية الحفل الخاص لتكريم أوائل خريجي الثانوية العامة في المدارس الكويتية (لأقسام الأدبي والعلمي والديني) للعام الدراسي الحالي، وذلك تأكيدًا على اهتمام البنك بتلك الفئة الواعدة من الشباب الكويتي وتقديم الدعم لهم في هذه المرحلة الهامة من حياتهم الدراسية.

