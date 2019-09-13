مال وأعمال

حققت شركة الإنماء العقارية ارتفاع أرباح التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2019 بنسبة 94.6 بالمائة على أساس سنوي.حيث بلغت أرباح الفترة 1.87 مليون دينار (6.17 مليون دولار)؛ مقابل أرباح بقيمة 961.18 ألف دينار (3.17 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى نمو ربح الأنشطة التشغيلية والإيرادات الأخرى.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للشركة بالتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2019 حوالي 12.25 مليون دينار مقارنة 15.46 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018، بتراجع نسبته 20.8 بالمائة.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية خلال الفترة المنتهية من العام الجاري بنحو 2.18 مليون دينار؛ مقابل ربح قدره 1.57 مليون دينار للتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2018، بارتفاع نسبته 38.9 بالمائة.

