مال وأعمال

أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع مصنع إنتاج مادة الإيثيلين جلايكول في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية لشركة أم إي جلوبال والمملوكة بالكامل لشركة إيكويت للبتروكيماويات والتي تمتلك فيها شركة صناعة الكيماويات البترولية نسبة 42.5%.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية السيد مطلق العازمي في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفالية التي أقيمت في الولايات المتحدة لقص شريط الافتتاح بأنه تم وضع حجر أساس المشروع في الثامن من أغسطس 2016 لمشروع شركة أم إي جلوبال (إحدى الشركات التابعة بالكامل لشركة إيكويت للبتروكيماويات) في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج مادة الإيثيلين جلايكول بطاقة استيعابية تبلغ 750 ألف طن متري سنوياً وبتمويل ذاتي بتكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الميكانيكية للمشروع في 23 أغسطس 2019 حسب الخطة والميزانية المعتمدة، حيث يعتبر أول مشروع جديد تقوم بإنشائه شركة إيكويت للبتروكيماويات خارج الكويت.

وأوضح العازمي بأن المشروع يأتي كأول مشروع يستفيد من طفرة الغاز الصخري (اللقيم الأساسي لإنتاج البتروكيماويات) في الولايات المتحدة الأمريكية بأسعار تنافسية وبيئة استثمارية ممتازة تزيد من فرص نجاح المشروع وتعزز دور شركة أم إي جلوبال وشركة إيكويت للبتروكيماويات كثاني أكبر منتج لمادة الإثلين جلايكول على مستوى العالم.

وقال العازمي إن المشروع يعتبر أحد المشاريع التي تعمل عليها الشركة حالياً وذلك تحقيقاً لاستراتيجيتها 2040 والتي تمضي قدماً فيها للنمو في صناعة البتروكيماويات من خلال التوسع في مشاريع البتروكيماويات الأساسية والدخول في صناعة البتروكيماويات المتخصصة داخل وخارج الكويت وذلك لتحقيق قيمة مضافة لموارد الكويت الهيدروكربونية والتنوع في مصادر الدخل للدولة.

وأشار العازمي إلى أن الشركة تقوم حاليا بدراسة وتنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مثل مشروع لإنتاج 550 الف طن سنوياً من البولي بروبيلين في كندا بالمناصفة مع شركة بمبينا الكندية، مشروع الأوليفينات الرابع في دولة الكويت، مشروع البولي بروبيلين في كوريا الجنوبية ومشروع البروبيلين والبروبيلين أوكسايد بالتعاون مع شركة «اس.كي.سي» الكورية بالإضافة إلى الاستحواذ على مصانع قائمة في دول آسيوية.

وأوضح العازمي أن التركيز على نشاط البتروكيماويات وإعطاءه الأولوية من قبل مؤسسة البترول الكويتية يعد من أبرز العوامل التي تؤدي إلى تطوير الشركة بشكل خاص والقطاع النفطي بشكل عام، حيث أنه يساهم بنسبة 70 % من الناتج المحلي الإجمالي للصناعات الغير نفطية للكويت، يحقق أرباحا مستدامة للكويت بالإضافة إلى النمو المستمر في الطلب العالمي على منتجات البتروكيماويات.

