عربيات ودوليات

أعلنت الأمم المتحدة، امس، أن حوالي 350 ألف شخص نزحوا جراء الصراع المستمر في اليمن خلال العام 2019. جاء ذلك في تغريدة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عبر حساب مكتبها في اليمن على تويتر. وقالت المنظمة انه في العام 2019 فقط، نزح حوالي 350 ألف شخص في اليمن. وأوضحت أن شبكة الباحثين لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تغطي أكثر من 42 ألف موقع، للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية في اليمن، بما في ذلك النازحون والعائدون والمهاجرون. وشددت المنظمة الأممية على ضرورة الوفاء بالتعهدات لانقاذ الأرواح.

