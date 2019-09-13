عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: اعتبر رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتانياهو، امس أنه لا مفر «على ما يبدو» من خوض حرب ضد قطاع غزة، واسقاط حكم «حماس» هناك.

وفي حوار مع الاذاعة العامة الاسرائيلية، قبل 5 أيام من انتخابات «الكنيست» انتقد نتانياهو وزراءه الذين طالبوا الجيش بمهاجمة «حماس» وقال «توقفوا عن الترويج لعملية في غزة... ستكون هناك عملية لكنني لن أبدأها قبل لحظة استعدادنا لها. أنا لا أعمل عبر تغريدات. لكن على ما يبدو ليس هناك خيار سوى الاطاحة بحماس» جاء هذا التصريح بعد يومين من تعرض مديني عسقلان وأشدود جنوبي اسرائيل لقصف صاروخي من قطاع غزة، توعد نتانياهو حركة «حماس» برد قاس عليه.

وأضاف نتانياهو قبل وقت قصير من سفره الى روسيا لحضور اجتماع خاطف مع الرئيس فلاديمير بوتين «لن أبدأ ذلك قبل دقيقة واحدة من استعدادنا، ونحن نستعد لحرب مختلفة».

ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة من داخل الائتلاف الحكومي ومن المعارضة أيضا، بسبب سياسته تجاه قطاع غزة، كما يواجه انتقادات دولية واسعة على خلفية اعلانه ، أنه يعتزم ضم غور الأردن لاسرائيل.

الى ذلك قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ان حرية العمل للجيش الاسرائيلي ضد ايران و«حزب الله»، شيء مهم. وكتب على «تويتر»، امس قائلا ان زيارته الى سوتشي «مهمة للغاية. نعمل حاليا على أكثر من ساحة، من أجل ضمان أمن اسرائيل ازاء المحاولات التي تقوم بها ايران والجهات الموالية لها لمهاجمتنا» وتابع «الساحة السورية هي الساحة الرئيسية ونسمع عن ذلك بين الحين والآخر. ومن المهم في نظرنا مواصلة الحفاظ على حرية العمل، التي يتمتع بها جيش الدفاع الاسرائيلي وسلاح الجو ضد أهداف ايرانية وأهداف تابعة لحزب الله وأهداف ارهابية أخرى».

موضحا ان «الزيارة تهدف الى مواصلة التنسيق المهم، الذي يمنع الاصطدامات بيننا وبين القوات الروسية، كما هي تهدف الى مواصلة العمل على تحقيق الغاية المشتركة، التي قد اتفقنا عليها، التي لم تتحقق بعد». واستطرد: «هناك شوط طويل حتى يتم تحقيقها وهي اخراج ايران من سورية. هذا هو هدف الزيارة».

