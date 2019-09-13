عربيات ودوليات

عمان الوكالات: رد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وأنه ينوي ضم منطقة غور الأردن الى اسرائيل ان فاز في الانتخابات. وقال الصفدي في مقابلة مع شبكة «CNN» الاميركية «هذا تصعيد جدي وخطير، وان طبق فانه سيقلل من شأن الأسس التي قامت عليها عملية السلام منذ العام 1991، وأن الباب أمام السلام الشامل مغلق، والناس سيفقدون الأمل، وحل الدولتين الذي سعى له المجتمع الدولي منذ سنوات لن تتسنى أمامه فرصة التحقق وبالتأكيد العنف سيظهر للتعبير عن الاحباط وفقدان الأمل وهذا النوع من العنف نخشاه وسيترتب عليه تداعيات تتجاوز حدود الأراضي الفلسطينية».

وتابع قائلا «عندما تأتي وتقول انك ستضم نحو 30% تقريبا من الضفة الغربية المحتلة وسحبت القدس من على الطاولة.. ماذا تبقى للحديث عنه؟ وعليه هذا وضع خطير للغاية وتقليل للجهود الحثيثة التي بذلها الأردن ضمن آخرين في المنطقة والمجتمع الدولي».

