عربيات ودوليات

لندن- أ. ف. ب: كشفت وثائق رسمية أن بريطانيا قد تواجه نقصاً في الأدوية والمواد الغذائية اذا ما خرجت من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وذلك بسبب الزحمة التي يرجح أن تحصل في الموانئ وعدم استعداد الجمهور أو السوق بما يكفي لهذا السيناريو.

وكان النواب البريطانيون صوتوا الأسبوع الماضي لاجبار حكومتهم على نشر تفاصيل «عملية يلو هامر» التي أعدت بقصد تنفيذها في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وهو ما فعلته الحكومة الأربعاء.

وأظهرت الوثائق المتعلقة بهذه الخطة أنه في حالة «بريكست» بدون اتفاق فان سلطات المملكة تتوقع حدوث اضطرابات قصيرة الأجل في 12 مجالا رئيسيا بما في ذلك امدادات المياه والغذاء والصحة والنقل والحدود، فضلاً عن امكانية حدوث «اضطرابات عامة».

وبحسب الوثيقة فان المشروع البريطاني لازالة الرقابة على الحدود الايرلندية «لن يكون على الأرجح مستداماً لوجود مخاطر كبيرة على صعد الاقتصاد والقانون والأمن البيولوجي» ما يعني احتمال ظهور سوق سوداء في المناطق الحدودية.

ووفقاً لوثائق عملية «يلو هامر» المؤرخة في 2 أغسطس فقد لا تتمكن نسبة تصل الى 85% من شاحنات نقل البضائع البريطانية من عبور مراكز الجمارك الفرنسية اذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق مما سيؤدي الى انخفاض بنسبة تتراوح بين «40 و60% في المستوى الحالي» لحركة المرور. وبحسب الوثائق فان هذه الاضطرابات قد تستمر لثلاثة أشهر وقد «يكون لها تأثير على توريد الأدوية والمعدات الطبية» وكذلك على المنتجات الغذائية الطازجة. وجاء في التقرير أن «حالة استعداد الجمهور وقطاع السوق ستظل منخفضة بسبب عدم وجود رؤية واضحة لكيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي».

وأشار التقرير الى أن جبل طارق قد يتأثر أكثر من بقية المناطق البريطانية بسبب تطبيق الرقابة الجمركية على الحدود مع اسبانيا. كما توقع التقرير حصول صدامات في مناطق الصيد البحري بين الصيادين البريطانيين ونظرائهم الأجانب محذراً أيضاً من «زيادة محتملة في الاضطرابات العامة والتوترات المجتمعية».

من جهتها أعلنت الحكومة أنها بصدد «تحديث» الوثيقة. وقال مايكل غوف الوزير المكلف ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ان هذا التقرير «يصف ما يمكن أن يحدث في أسوأ الحالات». غير أن هذه التحذيرات تفرض ضغوطاً اضافية على رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي وعد بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، مع أو بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وتعرض جونسون لانتكاسة جديدة الأربعاء عندما أعلن القضاء الاسكتلندي أن الاجراء المثير للجدل الذي لجأ اليه وعلق بموجبه أعمال البرلمان لغاية 14 أكتوبر هو اجراء «غير قانوني».

