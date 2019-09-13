عربيات ودوليات

واشنطن طهران الوكالات: كشف موقع «ديلي بيست» الاخباري أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو «منفتحان على دراسة عرض من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتضمن توفير حد ائتماني لايران قدره 15 مليار دولار». ويشترط العرض الفرنسي عودة ايران الى الالتزام بالاتفاق النووي وبمحادثات سلام الشرق الأوسط في المستقبل وعدم تهديد الأمن والملاحة في الخليج.

في المقابل انتقد السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي عضو مجلس الشيوخ الأميركي اعتزام ترامب الموافقة على منح خط ائتماني مالي لايران مقابل التزامها بالاتفاق النووي الذي كان قد رفضه سابقا. وقال ان «الرئيس الأميركي يعتزم منح ايران مبلغا قدره 15 مليار دولار لكي تعود الى الالتزام باتفاق مزقه هو بيديه واعتبره أسوأ صفقة على الاطلاق».

ويقضي المقترح الفرنسي بتعهد أوروبي بتبني خط ائتمان نفطي لايران تبلغ قيمته 15 مليار دولار في مرحلته الأولى حتى نهاية العام الجاري. ومقابل ذلك توقف ايران سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي وتلتزم التزاما كاملا به، وتقديم ضمانات بشأن أمن الخليج ومضيق هرمز. كما يجب أن تقبل فتح مفاوضات بعد عام 2025 حول البرنامج النووي وهو العام الذي حدده الاتفاق كسقف زمني لعمليات الرقابة والتفتيش غير التقليدية.

في غضون ذلك حذر ترامب ايران من ان تخصيبها اليورانيوم «سيكون خطيرا جدا عليها»، في حين بقي موقفه ملتبسا حيال القضية الحساسة المتمثلة في احتمال رفع العقوبات تمهيدا لاجتماع مع نظيره حسن روحاني. وقال ترامب في المكتب البيضاوي «لا يمكننا السماح لايران بامتلاك أسلحة نووية سيكون التخصيب خطيرا جدا عليها». ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب ترامب «سنرى، سنرى». واضاف «أعتقد أن ايران لديها امكانات مهمة نأمل في التوصل الى اتفاق» وأعاد تأكيد اقتناعه بأن طهران «ترغب في التوصل الى اتفاق».

وبحسب وكالة «بلومبرغط للأنباء فان ترامب طرح مؤخراً خلال اجتماع في البيت الأبيض امكانية تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية مقابل قمة تعقد بينه وبين نظيره الايراني حسن روحاني وهي فكرة أيدها وزير الخزانة ستيفن منوتشن لكنها لقيت معارضة شرسة للغاية من جانب مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي أقاله ترامب من منصبه الثلاثاء.

وقد يساهم رحيل بولتون في تعزيز فرضية انعقاد قمة أميركية-ايرانية على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك في نهاية سبتمبر الحالي، في لقاء لطالما اعتبر ضرباً من الخيال. في المقابل قال الرئيس الايراني لنظيره الفرنسي في اتصال هاتفي ان «لا معنى» لمحادثات مع الولايات المتحدة مع لم ترفع عقوباتها عن الجمهورية الاسلامية. وقال روحاني لماكرون ان «ايران حكومة وبرلمانا وشعبا ترى أنه لا معنى ولا مفهوم للتفاوض مع أميركا في الوقت الذي مازال اجراءات الحظر قائمة»، بحسب الموقع الالكتروني للحكومة ووكالة «ارنا». وأضاف «في حال تم التوصل الى اتفاق نهائي مع اوروبا، فنحن مستعدون للعودة الى التزاماتنا النووية، وان اجتماع ايران ومجموعة «5+1» يكون ممكنا فقط فيما لو تم رفع الحظر بكل اشكاله».

