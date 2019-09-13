عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: ذكرت وسائل اعلام أميركية أن ادارة ترامب تدرس امكانية منح وزير الخارجية، مايك بومبيو مسؤولية مجلس الأمن القومي بالاضافة الى مهامه خلفا لكبير الصقور، جون بولتون.

وأوضحت شبكة «سي ان ان» أن الادارة الأميركية تدرس اتخاذ هذه الخطوة، ما سيجعله تاريخيا ثاني شخصية تتولى هاتين المهمتين بعد وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر. ويأتي ذلك بعد أن ضمت القائمة المختصرة لدى الرئيس الأميركي لاختيار مستشار جديد للأمن القومي شخصيات محافظة محل ثقة ولها علاقات وثيقة بمسؤولين كبار في الادارة ومن بين هذه الشخصيات كيث كيلوغ مستشار السياسة الخارجية لمايك بنس نائب الرئيس.

والى جانب الجنرال المتقاعد كيلوغ تضم القائمة أيضا برايان هوك مبعوث وزارة الخارجية الأميركية لايران وريك واديل النائب السابق لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض.

وقال السناتور الجمهوري لينزي غراهام، الذي يحظى بثقة ترامب في برنامج «تقرير خاص» لقناة «فوكس نيوز» تلك هي الأسماء، التي تحدث معي الرئيس بشأنها». ويقول أشخاص داخل وخارج البيت الأبيض انه بعد فترة السبعة عشرة شهرا، التي أمضاها جون بولتون في المنصب، يرغب ترامب في اختيار شخص يستطيع العمل معه بسهولة.

وقال ترامب انه أقال بولتون لأنه «ليس ذكيا» خصوصا في تصريحاته التي اعتبرت تهديدا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون. وفي أول توضيح له لاقالة بولتون الثلاثاء، انتقد ترامب علاقة بولتون المتوترة مع زعيم كوريا الشمالية الذي التقاه ترامب ثلاث مرات لاجراء محادثات بشأن ترسانته النووية ووصفه مرارا بأنه «صديق» وقال ترامب ان الخلاف بينه وبين مستشاره المتشدد يعود الى مطلع 2018 عندما قال بولتون ان ازالة أسلحة ليبيا النووية في ظل حكم الزعيم معمر القذافي يجب أن تكون نموذجا لكوريا الشمالية. وصرح ترامب لصحافيي البيت الأبيض «لم يكن ذلك تصريحا جيدا.. فقط انظروا الى ما حدث للقذافي» وأضاف «لقد تراجعنا بشكل سيء للغاية عندما تحدث جون بولتون عن النموذج الليبي.. فهو يستخدمه للتوصل الى اتفاق مع كوريا الشمالية». وقال ترامب ان كيم «لم يكن يريد التعامل مع جون بولتون» بعد ذلك «وأنا لا ألوم كيم». وتابع «هذا لايدل على الصرامة بل على عدم الذكاء» وأشار الى أنه اختلف كذلك مع بولتون بشأن تشجيعه على غزو العراق. وأوضح ان بولتون «شخص كانت لي معه علاقة جيدة ولكنه لم يكن على علاقة جيدة بأعضاء الادارة الذين أعتبرهم مهمين جدا.. وكما تعلمون فان جون لم يكن موافقا على ما كانوا يفعلونه».

