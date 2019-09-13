عربيات ودوليات

بغداد- كونا: اعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية امس تحديد منتصف شهر اكتوبر المقبل موعدا للتشغيل التجريبي لمنفذ عرعر الحدودي مع السعودية.

وقال مدير اعلام الهيئة علاء الدين القيسي لوكالة الانباء الكويتية «كونا» انه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على تحديد 15 اكتوبر المقبل موعدا للتشغيل التجريبي لمنفذ عرعر بكامل تخصصاته المتعلقة بنقل البضائع وحركة المسافرين. وبين ان التوصل الى الاتفاق جاء على هامش اجتماع عقد بين الطرفين في المنفذ بمحافظة الانبار بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية د. كاظم العقابي ووكيل الهيئة العامة للجمارك السعودية ماجد المرزم. وسبق للمنفذ ان استخدم لعبور الحجاج العراقيين الى السعودية في مواسم الحج السابقة الا انه لم يدخل الخدمة رسميا حتى الان.