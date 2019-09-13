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فرنسا: التحقيق بتهم فساد مع مسؤول مقرب من ماكرون


باريس الوكالات: اعلن مكتب ريشار فيرون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس الشيوخ والبرلمان) والحليف المقرب للرئيس ايمانويل ماكرون انه خضع لتحقيق رسمي في قضية كسب غير مشروع. وينفي فيرون ارتكاب أي مخالفات، وقال مكتبه في بيان انه سيدافع عن نفسه، وواثق من اسقاط القضية.
وأجري التحقيق الأربعاء بعد خضوع فيرون لاستجواب طويل في وقت سابق،في خطوة من المرجح أن تمثل حرجا لماكرون، وقد تركز الأنظار من جديد على وعده بتطهير الساحة السياسية الفرنسية. والخضوع لتحقيق رسمي بموجب القانون الفرنسي يعني وجود «دليل خطير أو ملموس» يشير الى احتمال الضلوع في جريمة.


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