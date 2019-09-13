محلية

تنطلق غداً السبت النسخة الثامنة والخمسون من مسابقة الدوري، وسط توقعات بموسم قوي يتواصل فيه الصارع بين الكويت والقادسية المسيطرين على لقب المسابقة في السنوات الأخيرة مع دخول أطراف جديدة كالسالمية والعربي وكاظمة، وربما النصر الذي عزز صفوفه بصفقات كبيرة.

التنافس المتوقع بين الأندية منذ الجولة الاولى سينسى الجماهير ولو مؤقتاً الخيبة الكبيرة التي خلفتها خسارة الأزرق من أستراليا بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وسيحول الأنظار الى البطولة المحلية الأهم، والتي تنتظر فارساً جديداً يسكر حصار الأبيض والأصفر المفروض عليها منذ موسم 2001 -2002 عندما توج العربي بآخر ألقابه الـ 16، ليتناوب القادسية والكويت على البطولة بعدها فأحرزها الأول 9 مرات والثاني 8 مرات، ورفع الأصفر رصيده الى 17 لقباً في المقدمة، فيما وصل الأبيض الى اللقب 15 بفارق بطولة واحدة عن العربي، علماً السالمية وكاظمة حقق كل منهما اللقب 4 مرات، مقابل مرة واحدة للجهراء.

وتشير الدلائل الى أن بطولة هذا الموسم لن تكون استثناءً عن المواسم السابقة، فيبقى الكويت هو المرشح الأبرز للقب، قياساً على الاستقرار الفني والاداري الذي يعيشه الفريق والعناصر المتميزة التي يضمها في صفوفه. فالأبيض حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة والتي سيطر تقريباً على كل البطولات المحلية تعاقد مع السوري حسام السيد المدرب السابق للعربي ليقود الفريق هذا الموسم، وجدد لنجمه الأبرز العاجي جمعة سعيد بالاضافة الى القادمين الجدد السوري عمر ميداني والفرنسي عبدول سيسوكو والكولومبي دييغو كالديرون، وظهير القادسية السابق خالد القحطاني، لكن صفقته الأهم كانت في خطف مهاجم الأزرق يوسف ناصر من القادسية والذي سيقيده كمحترف بسبب انتقاله دون موافقة ناديه الأصلي كاظمة.

المنافس الأبرز للكويت سيكون القادسية كما جرت العادة في الأعوام الماضية، لكن جماهير الأصفر تنتظر هذا الموسم ما هو أكثر من المنافسة بعد التعاقد مع الاسباني بابلو فرانكو واستبعاد بعض الأسماء وتصعيد لاعبين شباب في قائمة الفريق، رغم بعض الشكوك حول المحترفين الجدد البرازيليين رونينيو وغاوتشيو والنيجيري جيمس أوكواسو الذين يظهرون للمرة الأولى في الدوري المحلي.

أما السالمية الذي نافس الكويت على استحياء في بعض فترات الموسم الماضي، فقد حافظ على جهازه الفني وأجرى بعض التغييرات في محترفيه، لكن الحصول على اللقب يتطلب نفساً طويلاً وعدم اهدار نقاط سهلة أمام فرق المؤخرة. وبالمثل يحتاج كاظمة الى استعادة الشخصية القوية من أجل العودة للمنافسة، فلا يكفي التعاقد مع الصربي بوريس بونياك صاحب الخبرة في الملاعب المحلية، لأن النادي تأخر كثيراً في ضم المحترفين، مع التشديد على أن الأسماء المحلية في البرتقالي مميزة جداً.

التغيير الأكبر كان في العربي الذي عمل ثورة في فريق كرة القدم بعد استلام الادارة الجديدة للنادي، وذلك من خلال التغييرات الادارية والفنية والتعاقد مع محليين ومحترفين جدد، الا أن الجماهير تنتظر بفارق الصبر الظهور الأول للحكم على الفريق بعد التعثر أمام الاتحاد السكندري في البطولة العربية.

وسيحاول النصر أن يلعب دوراً أكبر من الذي قام به الموسم الماضي، بعد تغيير مدربه وتولى التونسي لطفي رحيم المهمة خلفاً لظاهر العدواني، والتعاقد مع النجم السعودي تيسيير الجاسم الى جانب لاعب الأزرق السابق عبدالعزيز المشعان، وبقية المحترفين، فيما سيكون التنافس بين التضامن والشباب والصاعدين اليرموك والساحل للهروب من القاع والدخول في المناطق الدافئة مبكراً، مع امكانية لعب دور الحصان الأسود.

الكويت • المدرب: حسام السيد (سورية)

• المحترفون: عمر ميداني (سورية)، عبدول سيسوكو (فرنسا)، جمعة سعيد (ساحل العاج)، دييغو كالديرون (كولومبيا)

• ترتيب الموسم الماضي: الأول القادسية • المدرب: بابلو فرانكو (إسبانيا)

• المحترفون: رشيد سومايلا (غانا)، جيمس أوكواسو (نيجيريا)، رونينهو وغاوتشيو (البرازيل)

• ترتيب الموسم الماضي: الثاني

السالمية • المدرب: ميلود حمدي (فرنسا)

• المحترفون: عدي الصيفي (الأردن)، عدي الدباغ (فلسطين)، كمال ميرزاييف (أذربيجان)، أليكس ليما وباتريك فابيانو (البرازيل)

• ترتيب الموسم الماضي: الثالث كاظمة • المدرب: بوريس بونياك (صربيا)

• المحترفون: برونو باولو وانطونيو أكيونو ولوكاس غاما (البرازيل)، حامد اسوكو (مالي)، لالاويلي اتاكورا (توغو).

• ترتيب الموسم الماضي: الرابع العربي • المدرب: خوان مارتينيز (إسبانيا)

• المحترفون: راؤول وتشافي توريس (إسبانيا)، ماريون سيلفا (البرازيل)، يوسف قلفا (سورية)، السنونسي الهادي (ليبيا)

• الترتيب الموسم الماضي: الخامس النصر • المدرب: لطفي رحيم (تونس)

• المحترفون: تيسير الجاسم (السعودية)، سيد ضياء (البحرين)، أدو روبن (ساحل العاج)، أندرسون (البرازيل)، نابي سوماه (غينيا).

• الترتيب الموسم الماضي: السادس التضامن • المدرب: زيلكو ماركوف (صربيا)

• المحترفون: الكسندر هانز وجوليو هيرم (البرازيل)، ستيفن بادو (غانا)، محمد الناصر (ليبيا)، هيرمان كواو (ساحل العاج)

• ترتيب الموسم الماضي: السابع الشباب • المدرب: خالد الزنكي

• المحترفون: فنسنت أتينغا (غانا)، إبراهيما غاي (السنغال)، سانتي ميندي (غامبيا)، عبدالقادر فال (السنغال)، دوغلاس (البرازيل)

• ترتيب الموسم الماضي: الثامن اليرموك • المدرب: هاني الصقر

• المحترفون: سينامي دوف (توغو)، وسام الإدريسي (تونس)، يوسف سيكور (فرنسا)، جوزيف يانيك (الكاميرون)، فرانك أوبامبو (الغابون)

• ترتيب الموسم الماضي: صاعد الساحل • المدرب: عبدالرحمن العتيبي

• المحترفون: تيتي (ساحل العاج)، أوسينو نداي وجوي نداي (السنغال)، كوتينيو وليوناردو سيلفا (البرازيل)

• ترتيب الموسم الماضي: صاعد

