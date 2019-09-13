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يقص السالمية والعربي غداً السبت شريط افتتاح مسابقة الدوري في 07:35 مساءً على ستاد ثامر ضمن الجولة الأولى للمسابقة التي تستكمل الأحد بلقاءي اليرموك مع الشباب والقادسية مع التضامن، وتختتم الاثنين بمباراتي الساحل مع النصر والكويت مع كاظمة.

ويتطلع السماوي والأخضر الى تحقيق فوز يمنح الفريق انطلاقة جيدة وبداية قوية لموسم جديد، بعد التغييرات التي شهدتها صفوفهما، والبداية المخيبة في البطولة العربية للأندية الأبطال.

السالمية صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي حافظ على جهازه الفني بقيادة الفرنسي ميلود حمدي، واحتفظ بمحرفه الأردني عدي الصيفي وضم الفلسطيني عدي الدباغ والبرازيليين باتريك فابيانو وأليكس ليما والأذري كمال ميرزاييف، بالاضافة الى قلبي دفاع القادسية مساعد ندا وفهد المجمد.

لكن السماوي خسر في ظهوره الأول هذا الموسم في ذهاب دور الـ 32 للبطولة الجوية أمام مضيفة القوة الجوية 1-3 في كربلاء، كما خسر في آخر مبارياته الودية أمام الكويت بالنتيجة ذاتها.

ولم تكن الحال أفضل لدى العربي الذي سقط أمام ضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدور ذاته للبطولة العربية، لذلك تخشى الجماهير العرباوية أن يكون الموسم الجديد كسابقيه رغم «الثورة» التي شهدتها الفريق والأسماء الجديدة بدءأ من المحترفين الخمسة: الاسبانيان راؤول وتشافي توريس والبرازيلي ماريون سيلفا (البرازيل) والسوري يوسف قلفا والليبي السنونسي الهادي، بالاضافة المحليين فيصل ومحمد البذالي وفهد زويد والحارس عمار البلوشي وعلي عتيق وعبدالله حسن وسالم العيدان.

