عربيات ودوليات

رجب هلال حميدة سياسي مصري مثير للجدل، كان واحدا من المتطرفين الذين تورطوا في اغتيال الرئيس الأسبق انور السادات، ثم خرج من السجن الى عالم السياسة في عصر حسني مبارك وكان احد رموز البرلمان.. ومع اندلاع ثورة 25 يناير اتهم باقتحام ميدان التحرير المطالب برحيل مبارك فيما عرف اعلاميا بـ«موقعة الجمل» ودخل السجن لمدة عامين ثم حصل على البراءة في مايو 2013.

«النهار» التقت بالبرلماني السابق ونائب رئيس حزب «ارادة جيل» للحديث عن المشهد السياسي ودور الأحزاب الفترة المقبلة.. والى التفاصيل:

لماذا يطلق على رجب هلال حميدة «الرجل المثير للجدل»؟

ليس عيباً ان يكون الانسان مثيرا للجدل من خلال طرحه او تصديه لقضايا معينة، فقد فكنت عضوا في جماعة متطرفة كان لها دور في اغتيال السادات، وبعد خروجي من المعتقل انخرطت في المعارضة من خلال قنوات شرعية ثم تطور الأمر الى تأسيس حزب «الغد» مع ايمن نور وسرعان ما افترقنا بسبب خلافات حول الانتماء الوطني.

وفي عهد مبارك سميت المعارضة بـ«المستأنسة» لكني عارضت من اجل الوطن لا نظام او حزب.

وبعد تبرئتي من «موقعة الجمل» بعد ثورة يناير، قُدر لي ان اكون مع الفريق سامي عنان لكنه كان يتعامل بمنطق الرجل العسكري وعلى الجميع الطاعة.

كيف ترى المشهد السياسي والحزبي؟

المشهد السياسي الحالي جيد الى حد كبير قياسا بفترة 25 يناير والعام الذي حكم فيه الاخوان المسلمين ثم العام الذي تقلد فيه المحترم المستشار عدلي منصور رئاسة البلاد ثم بعد ذلك تولى مقاليد الحكم الرئيس السيسي في انتخابات حرة نزيهة. مصر تعرضت لعملية تجريف قبل 25 يناير، الأحزاب السياسية كانت مبعدة عن المشاركة السياسية الفعالة والحقيقية وان كان لها تمثيل في البرلمان.. نظام مبارك اضعف الحياة السياسية والحزبية في البلاد.

بعد 25 يناير انفرج الأمر الى حد كبير لكن مصر كادت ان تسقط لان الذين وصلوا الى سدة الحكم من «الاخوان» ومن يدعون كذبا وزورا وبهتانا بأنهم ليبراليون، وأنا استطيع ان اصفهم بطريقة صحيحة لأني كنت واحدا منهم فكل هؤلاء لم يستطيعوا ان يقدموا النموذج الصحيح الذي يصنع دولة مستقرة دولة مؤسسات ودولة القانون، ارادوا السيطرة الكاملة واقصاء الآخر وكأنهم وحدهم من قام بالثورة. تصرفوا بعنصرية وهذه مسألة خطيرة جدا فالانسان ولد ليتعايش مع الآخرين.. «الاخوان» عنصريون يؤمنون بقضية السمع والطاعة وينظرون الى الاخر بشك وعدم يقين، لقد اقتربوا في مرحلة من المراحل اقتربوا من التيار اليساري والتيار الناصري والليبرالي واقتربوا مع المسيحيين وهم في حقيقة الأمر لا يؤمنون الا بالمصالح. حاولوا السيطرة على مفاصل الدولة واقصاء الجميع وأول صدام كان مع «الداخلية» والجيش حتى يتسنى لهم السيطرة بـ«استيراد» عناصر من الخارج مثل حماس والحرس الثوري.

هل تتفق معي ان مشكلة البرلمان الحالي غياب الخبرة وحداثة الممارسة؟

نعم، لذلك يغيب عن البرلمان الحالي التناغم الفكري بين اعضائه وعندما يضيع التناغم تضيع وحدة العمل، وأصبح البرلمان عبئا على الشعب والدولة فلم يستطع تسويق الدولة وان كان البعض منهم قدم دورا مشرفا وعظيما لكن يبقى السؤال هو لماذا غاب الجانب الرقابي عن البرلمان؟ ولماذا لم يستخدم البرلمان ادواته الرقابية كاملة وخاصة حقه في الاستجواب؟.

في هذه المسألة، كثير من النواب يرون ان الاستجواب قد يخلق نوعا من البلبلة بما يؤثر على استقرار الوطن.

هذا كلام عار تماما من الصحة لان الرئيس السيسي بنفسه يحارب الفساد ويدعم مؤسسات الدولة التي تحارب الفساد، وأنا اقول للنواب: هل انتم اكثر وطنية من باقي مؤسسات الدولة التي تتصدي للفساد؟ هل انتم اكثر وطنية من اجهزه الرقابة التي تحارب الفساد؟.. وكل يوم نسمع عن توقيف متلبس بالفساد.

هل تنوي الترشح لمجلس النواب او مجلس الشيوخ؟

النية موجودة والعزيمة موجودة لكني سألتزم حزبيا بما يقرره حزب «ارادة جيل» الذي افخر بالانتماء اليه وأمارس دوري فيه.

هل انت راضٍ عن شكل المعارضة داخل البرلمان متمثلة في تكتل 25-30 وبعض المستقلين؟

هذه الكتلة للأسف سيطر عليها الأداء الفردي وتصدير الشعارات وغلب عليها المظهرية في الأداء على حساب الجودة.

ما هي كواليس الفترة التي قضيتها في السجن؟

قضيت عامين في السجن كنت مع جمال مبارك وعلاء مبارك وصفوت الشريف وعاطف عبيد وزكريا عزمي وسامح فهمي وأحمد عز وابراهيم سليمان واسماعيل الشاعر وحبيب العادلي كنا نأكل ونشرب ونصلي سويا.. هم «مساكين» هذه هي الحقيقة كان همهم الذي يشغلهم قبل 25 يناير هو البقاء في مقاعدهم لأطول فتره لكنهم كانوا يحبون الوطن ويجتهدون في خدمته.

الا ترى ان الوصف الصحيح لهم انهم فاسدون وليسوا مساكين؟

تعرضوا لظلم خلال حكم «الاخوان»، اتهموا وهم داخل الزنازين بالتحريض على اشعال الحرائق وهذا كذب ومحض كذب وافتراء.

لكنهم اجرموا في حق البلد قبل 25 يناير ولسنوات طويلة عاشت مصر في فساد سياسي واقتصادي؟

كانوا وطنيون، لم نسمع ان احدا منهم افشى سرا من اسرار الدولة او هرب سجلات عسكرية او باع وطنه للمخابرات الأجنبية.. مبارك منع التدخلات الأميركية والاسرائيلية وكان يحافظ على سيادة الدولة، المنطقة العربية كانت تمر بأزمة اقتصادية كبيرة بعد حرب العراق واعادة 5 ملايين مصري ومع هذا حافظ النظام على البلد.

ألم يكن هناك فساد سياسي؟

كان يوجد سيطرة على مقاليد الحكم وتهميش للأحزاب، لذلك عندما حكم «الاخوان» لم يكن هناك من يتصدى لهم فكريا او ثقافيا او سياسيا.. كل ذلك كان يؤكد ان هناك فسادا ذهنيا فسادا في التصرف وفي الادارة فهم استمروا في الحكم طويلا حتى ماتت افكارهم.

ما هو تقييمك لما تم انجازه من بناء مصر الحديثة بعد خمس سنوات من تولى الرئيس السيسي الحكم؟

الرئيس السيسي يتمتع بحب شعبي حقيقي فهو ولد من رحم الشعب وقدم نموذجا للقائد الذي يعمل من اجل الوطن ويكفي ان هذا الرجل ترفع بأخلاقه عن الأكاذيب والشائعات وأقوال للمغرضين، الرئيس السيسي استطاع ان يعيد افريقيا الى مصر وأن يعود بمصر الى افريقيا وأن يترأس الاتحاد الأفريقي واستطاع ان يقيم علاقات خارجية حقيقية وأن يجعل مصر منفتحة على العالم كله، اميركا تحترم مصر الآن الاتحاد الأوروبي يحترم مصر واليابان والصين. الرئيس السيسي استطاع ان يطور الجيش المصري وأن ينشئ قواعد عسكرية قاعدة اللواء محمد نجيب لكي تكون درعا يحمي الوطن غربا استطاع ان يصنع محورا جديدا يسمى محور قناة السويس لأنه يعلم ان الصراع القادم بين الصين وأميركا واوروبا وتركيا واسرائيل هو صراع على من ينقل التجارة عبر خط الحرير فاسرائيل تطور ميناء اشدود الرئيس السيسي ادرك ذلك جيدا حتى يكون لمصر دور محوري في نقل الغاز ونقل التجارة من وسط وشرق وجنوب آسيا الى افريقيا وأوروبا هذا الرجل يبني دولة جديدة لكل المصريين.

