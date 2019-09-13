عربيات ودوليات

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - احدى الجامعات الخاصة -عن نجاحها في تطوير نظام قياس اداء جديد يعتمد على استخدام الموبايل للقيام بالعديد من المهام، منها تسجيل حضور الطلاب في المحاضرات بجانب قياس مدى استيعاب الطالب للأفكار الرئيسية في المحاضرة، وذلك بعد انتهاء المحاضر من شرح الفكرة وقبل الانتقال الى فكرة اخرى، بحيث يتمكن المحاضر من معرفة نسبة الطلاب الذين استوعبوا الفكرة، وبالتالي توضيحها مرة اخري او الانتقال الى الفكرة التالية، طبقاً لمعدل الاستجابة التي تمت قياسها من خلال الموبايل في ثواني قليلة. وأشارت الجامعة الى انه ايضاً يمكن من خلال الموبايل قياس رأي الطلاب في مستوى تدريس المحاضرة، وبالتالي يتم استبيان آراء الطلاب اولاً فأولا اثناء المحاضرات او «السكاشن»، او اجراء التجارب العملية وتصحيح المسار بدلاً من استبيان نهاية الفصل الذي لا يقدم اي نفع لعمليات التدريس والتعلم.

وأوضحت ان العام الحالي سوف يشهد طفرة تكنولوجية لرقمنة الجامعة من اجل تحويلها الى جامعة ذكية، قادرة على الابداع والمنافسة، لتقديم خريج للمجتمع يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، عبر تطويع احدث تقنيات التعليم لخدمة العملية التعليمية ورفع مستوى التدريس الجامعي. وقالت ان مركز تكنولوجيا التعليم بالجامعة يعمل على تطوير نظم الكترونية وتطبيقات، من اجل تحسين الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة لطلابها، والتحسين المستمر لأداء كل من المحاضر والطالب.

