عربيات ودوليات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، مصروفات الطلبة الوافدين الذين يلتحقون بالمدارس الرسمية عربي ولغات عن كل سنة دراسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ان الطالب في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال 1700 جنيه، و2200 لطلاب مرحلة التعليم الاعدادي و2700 للتعليم الثانوي و2200 للتعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري، 2200 جنيه للدراسات التكميلية الصناعية والتعليم الفني الصناعي ومدارس الخط العربي.

كما اصدرت الوزارة، قراراً وزارياً بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، بجميع مدارس التعليم العام الرسمية، الرسمية لغات، الرسمية المتميزة لغات، الخاصة بنوعيها عربي ولغات مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2019-2020.

وكانت وزارة التربية حددت مصاريف ومقابل الخدمات والأنشطة لطلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، حيث اصدرت الوزارة قرارا وزاريا منظما للمصاريف الدراسية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مبلغ 145 جنيها مصروفات طلاب رياض الأطفال و160 جنيها لطلاب المرحلة الابتدائية و150 جنيها لطلاب المرحلة الاعدادية و195 جنيها للتعليم الثانوي العام و170 جنيها للتعليم الفني.

وحددت وزارة التربية والتعليم بعض الفئات من الطلبة تم اعفائها من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية، للعام الدراسي الجديد 2019، 2020، على رأسهم ابناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأبناء شهداء العمليات الارهابية والطلاب يتامى الأب.

ويعفى ايضا حسب ما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ابناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمعاشات والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأبناء المرأة المعيلة والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون وأبناء مصابي العمليات الحربية ومصابين بعجز كلي او جزئي وأبناء مفقودي العمليات الحربية، وأبناء مدارس حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء طلاب مدارس التربية الخاصة والمجتمعية والمدارس الصديقة للفتيات والأطفال والمتحررين من الأمية وملتحقين بالمدارس.

وشددت الوزارة، على انه يتم تخفيض بنسبة 50% من المصروفات ومقابل الخدمات والأنشطة لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، على ان يتم تحصيل المصروفات الدراسية بشكل الكتروني على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، كما يتم تحصيل مبلغ 5 جنيهات من طلاب المدارس الخاصة لصندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والعمليات الارهابية تورد لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، اضافة الى 50 جنيها من طلاب الروضة والأول والثاني الابتدائي مقابل تطوير العملية التعليمية في هذه الصفوف.

