عربيات ودوليات

تفقد رئيس مجلس الوزراء المصري

د. مصطفى مدبولي، امس، موقف ازالات منطقة «عين الحياة» العشوائية في القاهرة، تمهيدا لتطويرها، في اطار خطة الدولة لاعادة احياء المظهر التاريخي لمدينة الفسطاط، وتطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، يرافقه وزيرا التنمية المحلية، والاسكان، ومحافظ القاهرة. واستمع رئيس الوزراء الى شرح من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حول ما تم من اعمال ازالات في منطقة عين الحياة المجاورة لمتحف الحضارة، حيث تمت ازالة المنطقة بالكامل، وازالة 241 عقارا، وتم تسكين 69 اسرة بمساكن المحافظة بمدينة 6 اكتوبر، وتمت ازالة 56 مقبرة، وجار تعويضهم بأماكن بديلة بمدينة 15 مايو. وقال وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: يوجد مخطط عام لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي نظراً لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص، اقدم المساجد الاسلامية في مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة (المعلقة - ماري جرجس - ابوسيفين - العذراء) والمعبداليهودى وسور مجرى العيون، بالاضافة الى متحف الحضارة مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة باعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع.

