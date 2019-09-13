عربيات ودوليات

أوضحت مديرة المشروع القومي لتأهيل المقبلين على الزواج «مودة» رمزة صدقي، انه تم تنظيم معسكرات توعية بمشاركة 190 طالبا وطالبة من شباب 24 جامعة وذلك للحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، وأضافت ان المشروع يستهدف الفئة العمرية من 18 الى 25 عاما وطلبة الجامعات والمعاهد والمجندين والمتزوجين. وأشارت الى انه يتم التواصل مع تلك الفئات عن طريق تنظيم حملة اتصال مباشر لرفع الوعي وتغيير المفاهيم بين الشباب المقبل على الزواج عن طريق اعداد مادة علمية موحدة وتدريب الكوادر المنفذة للتدريبات، وفي هذا الاطار يتم تنفيذ المعسكرات التدريبية.

