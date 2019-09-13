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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المباحثات مع الكويت بشأن المنطقة المقسومة إيجابية. وأضاف: حصتنا من إنتاج النفط في المنطقة المقسومة، لن تجاوز المستوى المستهدف لإنتاجنا في اتفاق أوبك.

وتابع: الأمور ستتضح خلال شهرين بشأن استئناف الإنتاج بحقول المنطقة المقسومة. في سياق متصل كشفت مصادر رفعية لـالنهار أن نسبة التزام دول أوبك وخارج أوبك باتفاق خفض الإنتاج بلغت 136 % خلال شهر أغسطس الماضي.

كما كشفت مصادر لـ رويترز أن أعضاء منظمة أوبك وحلفاءها بحثت تحسين الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط، ما سيؤدي لخفض فعلي للإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا.

ونقلت عن مصدر لم تسمه إن اللجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والدول غير الأعضاء ناقشت تخفيضات إنتاج النفط غير الكافية في العراق ونيجيريا. كما دعا وزيرا الطاقة السعودي والروسي جميع المنتجين إلى الامتثال لتخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق الإمدادات الذي تقوده أوبك، قبل اجتماع لجنة المراقبة المشتركة. ونقلت تاس عن المصدر قوله إن لجنة مراقبة أوبك+ ليس لديها أي شكوى بخصوص مستوى امتثال روسيا.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه يتعين على جميع البلدان الامتثال لتخفيضات الإنتاج من أجل تحقيق الاستقرار في سوق النفط والتلاحم بين المنتجين.

وأضاف أن من المقرر الإعلان عن مسار الخطوات التي ستقرر أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، اتخاذها في المستقبل بعد اجتماع اللجنة الوزارية في الإمارات العربية المتحدة.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الهدف الأساس لأوبك+ هو الحفاظ على الامتثال الكامل للتخفيضات، مضيفا أن الجهود المشتركة للمنتجين سيكون لها أثر إيجابي ومستدام على أسواق النفط العالمية. واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير الماضي.

