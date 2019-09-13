مال وأعمال

تراجع إجمالي موجودات الشركات الاستثمارية التقليدية في 5 سنوات بواقع 3 مليارات دينار من مستوى 5.76 مليارات دينار في يوليو 2014 إلى مستوى 2.72 مليار، وقد تراجعت الاستثمارات المحلية من 1.37 مليار دينار إلى 992 مليوناً، كما تراجع إجمالي الموجودات الأجنبية للشركات بواقع 2.4 مليار من مستوى 3.44 مليارات إلى 1.03 مليار دينار بنهاية يوليو 2019. ووفق البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد تراجعت التسهيلات الائتمانية للمقيمين الممنوحة من الشركات الاستثمارية التقليدية من متسوى 428 مليوناً إلى 325 مليون دينار في 5 سنوات، في حين استقرت أرصدة الشركات الاستثمارية التقليدية لدى البنوك المحلية من مستوى 189.8 مليون دينار إلى 209.5 ملايين دينار. وفي جانب المطلوبات، تمكنت تلك الشركات من تقليص مديونياتها من 723 مليون دينار إلى 467 مليوناً بتراجع قدره 256 مليون دينار في 5 سنوات، وبما نسبته 35.4 في المئة من إجمالي مديونياتها للبنوك المحلية.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه عدد الشركات الاستثمارية التقليدية تراجعاً من 41 إلى 27 شركة بلغت نسبتها 34 في المئة. وشهد القطاع الاستثماري في السنوات الأخيرة ترشيداً غير مسبوق في النفقات وكذلك التركيز على العمليات التشغيلية الخاصة بالقطاع والابتعاد عن الأعمال غير التشغيلية التي لا تتفق والأنشطة التي تقوم بها تلك الشركات المنصوص عليها في أغراض تأسيس الشركات.

