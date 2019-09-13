مال وأعمال

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية على انخفاض المؤشر العام 2.2 نقطة ليبلغ مستوى 6.5745 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.04 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 15.124 مليون سهم تمت من خلال 6183 صفقة نقدية بقيمة 4.31 ملايين دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 13.6 نقطة ليصل إلى مستوى 9.4761 نقاط بنسبة 29.0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7.61 ملايين سهم تمت عبر 2070 صفقة نقدية بقيمة 6.4 ملايين دينار. كما انخفض مؤشر السوق الأول 8.9 نقاط ليصل إلى مستوى 6251?04 نقطة بنسبة 0?16 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4.62 ملايين سهم تمت عبر 4113 صفقة بقيمة 26?8 مليون دينار.

