مال وأعمال

دخلت إجراءات خروج مطار الشيخ سعد العبدالله «T3» من الخدمة في الأول من يناير المقبل حيز التنفيذ بعدما وجه نائب المدير العام لمطار الكويت الدولي المهندس صالح عبدالله الفداغي عقب الاجتماع الذي عقد يوم 28 أغسطس الماضي بقاعة الاجتماعات كتباً رسمية الى وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وشركة «رويال افيشن» وشركات الطيران المجدولة في المطار ليتسنة لهم عمل الترتيبات اللازم لعملية الانتقال الى مطار الكويت الدولي «T1».

وحضر الاجتماع الذي عقد لمناقشة المقترحات البديلة بعد خروج مطار سعد العبدالله من الخدمة وحضره صالح عبدالله الفداغي نائب المدير العام لشؤون المطار ومنصور محمد الهاشمي مدير إدارة العمليات وطلال عيسى بوناشي مراقب تسهيلات المطار(الإدارة العامة للطيران المدني) وعقيد فهد خالد البناي مساعد المدير لشؤون المطار الدولي ومقدم خالد أنور الياسين رئيس قسم العمليات ومقدم يوسف حمد الهولان رئيس قسم جوازات مطار الشيخ سعدالعبداللهومقدم نواف صنهات المطيري رئيس قسم أمن مطار الشيخ سعد العبدالله (وزارة الداخلية) ومطلق تركي العنزي مدير إدارة الجمرك الجوي(الإدارة العامة للجمارك) ومنصور علي الخزيم مدير عام شركة «ناس» وحسان عبدالعزيز ميرزا مدير مبنى الشيخ سعد «رويال افيشن».

وأوضح صالح الفداغي للمجتمعين بأن قرار خروج مطار الشيخ سعد العبدالله من الخدمة في الأول من يناير المقبل تم التوصل اليه من قبل الإدارة العامة للطيران المدني لانقطاع الطريق المؤدي اليه وطالبهم بطرح الاقتراحات والخطط البديلة لخدمة الطائرات الخاصة .

وتوجه الفداغي بسؤال إلى مدير عام شركة «رويال افيشن» منصور الخويم عن مدى إمكانية تعاقد شركته مع شركة طيران الجزيرة لاستغلال قاعة «vip» في مبناها«T5» ولكن الأخير تحفظ على هذا الطلب واقترح تشغيل خدمة الطائرات الخاصة من قاعة الدروازة في مبني مطار الكويت الدولي «T1».

وطلب الفداغي من الخزيم بتزويده بخطة تشغيلية كاملة من قبل «رويال افيشن» لقاعة الدروازة بالسرعة الممكنة ليتم مناقشتها مع الجهات ذات الصلة للموافقة عليها.

كما طلب الخزيم تزويده بكتاب رسمي من قبل الطيران المدني بإيقاف الخدمة في مبني مطار الشيخ سعدالعبدالله لكي تقوم «رويال افيشن» بمخاطبة الشركات العاملة في المبنى لانهاء العقود معها .

الجدير بالذكر ان شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)، قامت بعمل تجديدات شاملة بتصميم جديد في قاعة الدروازة المخصصة لكبار الشخصيات ورجال الاعمال وتم افتتاحها في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي 2018 بحضور يوسف الفوزان مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني وحسن الحوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ناس»، ومنصور الخزيم، مدير عام شركة «ناس» الكويت

وتغطي القاعة التي صممت بثوبها الجديد بمواصفات عالمية مساحة تمتد على 585 مترا مربعا تضم استراحات انتظار مريحة وواسعة ومركز لرجال الأعمال ومساحات عمل خاصة وقاعات اجتماعات وغرفة خاصة بالأطفال.

وفي حالة الموافقة على قاعة الدروازة فإنها سوف تحل بديلا عن قاعة اللؤلؤة التي كانت في الجانب الأيسر بمطارالشيخ سعد العبدالله ويتمتع فيها المسافرون بكرم الضيافة والهدوء بعيدا عن الازدحام مع خدمة الواي فاي المجانية وبوفيه مأكولات 5 نجوم ، ومركز الأعمال، وصالة التدخين، ومنطقة الألعاب المستقلة الخاصة بالأطفال.

ويتوجه منها المسافر مباشرة الى الطائرة عبر بوابة خاصة لاجراءات جوازات السفر والصعود للطائرة.

ومطار الشيخ سعد العبدالله الذي بلغت كلفة بنائه حوالي 16 مليون دينار لتوفير خدمات رفيعة المستوى للمسافرين في موقع يمتد على مساحة 130 ألف متر مربع ، أنجز في مايو 2008 جهز تجهيزا كاملا لتلبية احتياجات جميع أنواع الطائرات الخاصة والتجارية وصمم بأسلوب يتيح تقديم أرقى مستويات الخدمة إلى ركابها التي تتنوع بين خدمة إيقاف السيارات، خدمات الضيافة المعززة، مواقف السيارات الواسعة والمظللة، وتسهيلات إتمام معاملات الهجرة والأمن إلى جانب قاعات الاستراحة المجهزة بخدمة الانترنت اللاسلكية والموضوعة في تصرف جميع الركاب.

