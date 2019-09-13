مال وأعمال

اختتم د. محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية برنامج «المرأة والقيادة في الأعمال من منظور عالمي»، الذي يعقده المعهد لأول مرة في الكويت بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، ثاني أهم المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى العالم في العلوم الاجتماعية والإدارة، وذلك بحضور أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، والمسؤولون عن تنفيذ البرنامج، حيث عُقد البرنامج في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة.

وحضر البرنامج نخبة من القيادات النسائية في الكويت ومن مؤسسات محلية وخليجية مختلفة مثل: بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني، وبنك الخليج، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك بوبيان، وبنك برقان، وشركة البترول الوطنية الكويتية بالإضافة إلى بنك الدوحة في دولة قطر، والبنك الأهلي في سلطنة عُمان ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في مملكة البحرين.

وجاء في كلمة الدكتور محمد الهاشل بمناسبة انتهاء البرنامج قوله: إن هذا البرنامج هو واحد من مجموعة من البرامج التدريبية التي يعقدها معهد الدراسات المصرفية، ويختص في تدريب القيادات التنفيذية النسائية في مختلف المجالات، وذلك إيماناً من المعهد بأهمية عقد هذه النوعية من البرامج لدعم القيادات التنفيذية وتطوير مهاراتها، بما يطور أداء المؤسسات ويرفع من مستوى الكفاءة والخدمة فيها.

واختتم الدكتور الهاشل بتهنئة المشاركات وتوزيع شهادات اجتياز البرنامج.

