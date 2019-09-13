مال وأعمال

ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية «القروض» الممنوحة للمقيمين في الكويت من البنوك المحلية خلال يوليو السابق بنسبة 4.19 في المئة على أساس سنوي، وذلك حسب الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي .

وسجلت القروض الممنوحة في يوليو السابق 37.76 مليار دينار (124.55مليار دولار)، مقابل 36.24 مليار دينار(119.54 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2018.

وعلى أساس شهري، انخفض حجم القروض الممنوحة من البنوك المحلية بنسبة 0.32 في المئة، علماً بأنها وصلت لمستوى تاريخي في يونيو 2019 البالغ 37.88 مليار دينار.

يشار إلى أن الكويت شهدت في الفترة الماضية مطالب شعبية للحكومة ومجلس الأمة، لإسقاط القروض عن كاهل المواطنين.

وواصلت القروض الممنوحة للتسهيلات الشخصية اقتناص النصيب الأكبر من إجمالي القروض في يوليو السابق بواقع 16.07 مليار دينار، ويتبعها العقارات بـ8.60 مليار دينار، ثم التجارة بالمركز الثالث بقيمة 3.39 مليارات دينار.

واحتل قطاع الإنشاء المركز الرابع بـ2.04 مليار دينار، ويليه الصناعة بـ2.01 مليار دينار، ثم النفط والغاز بواقع 1.61 مليار دينار، ويتبعه المؤسسات المالية غير المصرفية بـ1.07 مليار دينار، ثم الخدمات العامة بـ113.6 مليون دينار. وحاز قطاع الزراعة وصيد الاسماك على قروض بـ19.7 مليون دينار، فيما حصد بند أخرى على 2.84 مليار دينار. وبشأن القروض الممنوحة لغير المقيمين فقد بلغت في يوليو السابق 2.60 مليار دينار، بنمو 9.24 في المئة عن مستواها في الشهر المناظر من 2018 عند 2.38 مليار دينار.

وكان صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 6.1 في المئة إلى 18.48 مليار دينار، مقابل 17.42 مليار دينار في نفس الشهر من 2018.

