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مال وأعمال

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تأجيل نظر تسوية مديونية «أعيان للإجارة»


قالت شركة أعيان للإجارة والاستثمار إن الدائرة الخاصة بطلبات إعادة هيكلة شركات الاستثمار قررت تأجيل نظر الطلب الخاص بالتسوية النهائية لمديونية الشركة لجلسة 23 أكتوبر 2019. وأوضحت «أعيان» في بيان للبورصة ، إن الدائرة عقدت جلسات يوم أول أمس الأربعاء، وقررت التأجيل لحين تقديم الشركة للمستندات اللازمة.
وبينت أن التأجيل ليس له تأثير على البيانات المالية للشركة.
وأعلنت «أعيان» في 18 أبريل الماضي، أنه تم التأشير على الطلب الخاص بالتسوية النهائية للمديونية الخاصة بالشركة، من قبل رئيس الدائرة الخاصة بطلبات إعادة هيكلة شركات الاستثمار.
وقالت الشركة آنذاك إنه تمت إحالة الطلب إلى بنك الكويت المركزي لتقديم تقرير في موضوع الطلب.


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