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رفعت اللجنة الفنية في اتحاد الكرة توصية إلى مجلس الإدارة بإقالة مدرب الأزرق الكرواتي روميو يوزاك من منصبه.

وقال الاتحاد في بيان صحافي إن اللجنة أوصت أيضا في اجتماعها الطارئ الذي عقد مساء الأول من أمس برئاسة خالد الشمري بإقالة الطاقم الكرواتي المعاون للمدرب يوزاك.

وحضر الاجتماع عضو مجلس إدارة الاتحاد د. أحمد عجب وأعضاء اللجنة صالح العصفور و د. حامد الشيباني و د. أحمد عبدالحميد وعبدالعزيز حمادة.

وتعرض الأزرق يوم الثلاثاء الماضي لهزيمة قاسية 0 -3 أمام ضيفه الأسترالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023).

وكان الأزرق بدأ التصفيات بداية مبشرة بفوزه على نيبال 7 0 قبل ان يتعرض للخسارة بثلاثية جاءت في الشوط الأول أمام نظيره الاسترالي، فيما تنتظره مهمة صعبة في الجولة المقبلة عندما يحل ضيفا على نظيره الأردني في العاصمة عمان يوم 10 أكتوبر المقبل.

