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يستهل الأزرق مشواره في تصفيات كأس آسيا 2020 للناشئين «تحت 16 عاماً» التي تستضيفها الأردن، في 08:00 مساء غد السبت بلقاء نظيره السريلانكي على ستاد الأمير محمد الدولي في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبات طاجيكستان (وصيف النسخة الماضية)، الأردن (المضيف)، ونيبال.

وتأهب الأزرق جيدا للبطولة من خلال معسكر تدريبي اقامه في سلوفينيا تخلله عدد من المباريات الودية، وهو يسعى اليوم الى بداية قوية تعطيه جرعة معنوية عالية وتؤكد جدارته في المنافسة على المركز الأول. ويخوض الأزرق مواجهته الثانية أمام نيبال يوم الأثنين، على ان يلتقي الأربعاء مع طاجيكستان ثم الأردن يوم الجمعة في ختام مشواره في التصفيات.