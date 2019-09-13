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يشارك منتخب كرة الطاولة في البطولة الاسيوية الـ24 المقرر انطلاقها في مدينة يوجياكارتا الاندونيسية بعد غد وتستمر حتى 22 سبتمبر الجاري وذلك ضمن فئة الرجال. وقال رئيس اتحاد اللعبة علي الدبوس في تصريح صحفي امس ان ثلاثة لاعبين سيمثلون المنتخب في البطولة هم سالم الحسن ومرزوق الرشيدي وجابر البلهان مضيفا ان البطولة تتضمن اقامة منافسات الفردي والزوجي والفرق لفئتي الرجال والسيدات. واكد الدبوس ان المشاركة في البطولة الاسيوية تكتسب اهمية كبيرة كونها اول حضور كويتي في هذا المحفل القاري بعد رفع الايقاف الدولي عن الرياضة الكويتية مبينا ان المنتخب اقام معسكرا خارجيا في اغسطس الماضي في هنغاريا استعدادا لهذا الاستحقاق. واوضح ان البطولة تشكل فرصة مهمة للاعبي ازرق الطاولة لتطوير مستواهم الفني وتحسين ادائهم نظرا لقوة المنافسين ما سيمنح اللاعبين خبرات مهمة. وتوقع ان تظهر البطولة بمستوى فني عال نظرا لانها تضم نخبة من أفضل لاعبي القارة والعالم لا سيما الصين واليابان وكوريا.

