محلية

اختتم وفد المجلس الاولمبي الآسيوي زيارته الى هانغ زهو الصينية التي تستضيف دورة الالعاب الاسيوية التاسعة عشرة عام 2022، حيث شهدت الزيارة اجتماعا للجنة التنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة وجولة على المنشآت التي ستحتضن المنافسات بمناسبة العد العكسي لآخر ثلاث سنوات قبل انطلاق الالعاب.

وبعد يومين من الاجتماعات مع القطاعات المختلفة في اللجنة المحلية المنظمة للالعاب التي قدمت عشرة تقارير عن مراحل الاستعدادات للاستضافة، أكد رئيس لجنة التنسيق في المجلس الاولمبي الاسيوي راجا راندير سينغ أن آسيا تتقدم على باقي دول العالم في تنظيم الاحداث الرياضية الكبرى. وقال سينغ: «قمنا بزيارة مثمرة استمرت يومين. التقارير التي قدمت تطرقت جيدا الى التفاصيل. أمامنا ثلاث سنوات أخرى ونشعر بأن قارة آسيا رائدة في تنظيم الاحداث الدولية، ولا شك أبدا بأن العالم يتطلع الى آسيا». وتابع: «نتطلع لان تكون دورة الالعاب الاسيوية المقبلة ممتازة، ففي كل مرة ترفع آسيا المستوى وأعتقد بأننا سنصل الى مستوى آخر في 2022».

وكان مدير عام المجلس الاولمبي الاسيوي حسين المسلم قال خلال الاجتماعات أن آسيا كانت القارة الاولى التي تنظم دورات دولية متعددة الرياضات.

وقال المسلم: «نحن واثقون من أن دورة الالعاب الاسيوية في هانغ زهو ستكون أفضل ألعاب آسيوية في التاريخ، ولا شك بأننا سنقدم ألعابا مرتفعة المستوى».

وأضاف: «الكثير من الرياضات بدأت في آسيا وانطلقت الى الالعاب الاولمبية ككرة الطاولة والجودو، فنحن فخورون بما نقوم به وبما نحققه».

وأضيفت ثلاث رياضات الى البرنامج الرياضي للالعاب الاسيوية في هانغ زهو والذي كان يتضمن 37 رياضة هي الكراتيه والتسلق الرياضي والبيسبول (سوفتبول).

وستقام منافسات الالعاب الاسيوية المقبلة في 51 منشأة رياضية موزعة على تسعة مجمعات رياضية كبيرة، وستشهد مشاركة نحو 10 آلاف رياضي ورياضية من 45 دولة آسيوية، فضلا عن رياضيين من قارة أوقيانيا للمرة الاولى.

