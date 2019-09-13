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يتوجه وفد الفريق الكويتي للزوارق السريعة اليوم الى اسبانيا وذلك للمشاركة في منافسات بطولة أوروبا التي ينظها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM في الفترة من 20 الى 22 سبتمبر الحالي. وأعرب أعضاء الفريق أحمد أبل، وبدر الدوسري، وعادل الشريدة، عن أملهم بتحقيق مراكز متقدمة في البطولة، مشيدين في الوقت نفسه بالدعم والتشجيع الكبيرين الذي حظي به الفريق من قبل النادي البحري.

من جانب آخر، تقام يوم غد السبت في المنطقة الساحلية بمنطقة بنيد القار الجولة الثانية من سباق الكويت للدراجات المائية (سباق القدرة والتحمل) والذي تنظمه لجنة الدراجات المائية في النادي البحري برعاية اللواء فهد الفهد رئيس النادي وبالتعاون مع شركة المشروعات السياحية، على ان يبدأ السباق عند الساعة الثانية ظهرا فيما تقام مراسم التتويج الساعة الخامسة مساء.

