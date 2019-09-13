دوليه

يصطدم النصر حامل اللقب بجاره الشباب اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في قمة مباريات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي. ويتطلع كلا الفريقين الى حسم دربي العاصمة لصالحه خصوصا النصر الذي يتقاسم الصدارة مع جاره الآخر الهلال برصيد 6 نقاط، ويسعى الى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح ورفع معنويات لاعبيه قبل مواجهة السد القطري الاثنين المقبل في اياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا (2-1 ذهابا). وتشهد صفوف النصر عودة هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله ويحيى الشهري وعبد العزيز الجبرين وعبد الرحمن العبيد بعد تعافيهم من الاصابة، في الوقت الذي مازال الغموض يكتنف مشاركة النيجيري احمد موسى بسبب الاصابة.

بدوره يستعيد الشباب خدمات مدافعه الدولي الجزائري جمال بلعمري بعد تعافيه من الاصابة، كما ستشهد صفوفه الظهور الأول للاعبه السنغالي الفريد ندياي الذي تم التعاقد معه مؤخراً قادماً من فياريال الأسباني. وتميل كفة الشباب في مواجهاته للنصر في الدوري حيث فاز ثماني مرات في 22 مباراة مقابل سبع هزائم ومثلها تعادلات.

ويخوض الاتحاد اختبارا سهلا أمام مضيفه ضمك الوافد الجديد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية. وتبدو حظوظ الاتحاد وافرة للعودة بالعلامة الكاملة والتفرغ لموقعة الكلاسيكو أمام مواطنه الهلال الثلاثاء المقبل في الرياض في اياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا (0-0 ذهابا). ويبحث التعاون عن فوزه الأول عندما يستقبل العدالة اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

