دوليه

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما جديدا على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق والمحترف حاليا في صفوف أفيس البرتغالي.

وأكد أنه سيشتري له قميص الأهلي اذا أراد العودة لمصر عبر بوابة الفريق الأحمر. وتابع: «لدي أشرف بن شرقي ولاعبون آخرون لا يستهترون ولن أقبل بأقل من 100 مليون دولار كتعويض لرحيله عن النادي». واستنكر مرتضى منصور ما وصفه بـ «الحملة» على قائد فريق القدم بناديه محمود عبد الرازق شيكابالا على خلفية رقصه مع جماهير ناديه عقب تتويج فريقه بكأس مصر على حساب بيراميدز. وأضاف: «شيكابالا يستحق الاعدام.. فكان يقتل حينما يراوغ اللاعبين.. يريدون أن يقضوا عليه قبل يوم 20 سبتمبر المقبل وان شاء الله سنفوز بالسوبر». ويلتقي الزمالك بطل الكأس بنظيره الأهلي بطل الدوري يوم 20 سبتمبر المقبل في بطولة السوبر. في سياق آخر، اتفقت ادارة الزمالك على تسوية مع النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق المنتقل الى المقاولون العرب على سبيل الاعارة بحصوله على جزء من مستحقاته المتأخرة لدى النادي مقابل التنازل عن جزء آخر من المبلغ. وهدد يوسف بفسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

