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الوفيات


شيخة صطام زايد، زوجة ناصر غازي المطيري 77 عاماً شيعت، العزاء في المقبرة فقط، ت: 90002207- 66276616
فالح سعود لافي الحريص المطيري 47 عاماً شيع، عبدالله المبارك الصباح، ق1، ش129، م58، ت: 66651222
عيسى عيسى غانم إبراهيم الفيلكاوي 27 عاماً شيع، الرجال: العدان، ق7، ش22، م33، ت: 55014142، النساء: جابر الأحمد، ق5، ش522، م9، ت: 99014142
كامل سعود ناصر السبيعي 80 عاماً، شيع، الرجال: خيمة العزاء بجانب بنزين العارضية، مقابل مدرسة صالح الرويح، ت: 99755044، النساء: الفردوس، ق8، ش1، ج4، م2، ت: 99599750
عبدالعزيز عبدالله سالم اليماني 65 عاماً شيع، الرجال: السرة، ق6، شارع علي بن أبي طالب، م3، ت: 60041779، النساء: قرطبة، ق4، ش الأول، م 51، ت: 66118881
هدى فالح مبارك المحجان زوجة، مشعل عيد مبارك العليوي 41 عاماً شيعت، الرجال: سلوى، ق8، ش2، م19، ت: 55112289، النساء: سلوى، ق10، ش12، م8، ت: 90020054
عبدالله صالح حسين العجمي، (29 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، العزاء في المقبرة، ت: 97184474
إنا لله وإنا إليه راجعون


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