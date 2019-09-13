وطن النهار

أكد عدد من أولياء الأمور الحاجة الماسة الى أفرع جديدة لأكاديمية الموهبة التابعه لمركز صباح الأحمد للموهبة والابداع لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الموهوبين والمتميزين، مؤكدين ان وجود فرع واحد يقتل طموح العديد من الراغبين في بيئة تربوية تحتضن ابداعاتهم. وأعرب أولياء الأمور في لقاءات متفرقة على هامش انطلاق اختبارات الكشف عن الطلبة الموهوبين في مدرسة أكاديمية الموهبة المشتركة عن الأمل في تجاوب وزارة التربية مع دعواتهم المتكررة وتقديم الدعم غير المحدود حتى يتسنى للأبناء تنمية وصقل مهاراتهم وامكاناتهم العلمية.

واكد رئيس قسم التسويق والإتصال في مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع محمد البقشي أن دور المركز الحرص على اكتشاف ورعاية المتميزين والموهوبين والمبدعين من أبناء الكويت واستثمار إبداعاتهم لأغراض التنمية والوصول بهم إلى وتقديم الرعاية للفئات المستهدفة من خلال توفير البيئة والمناخ الملائمين على النحو الذي يبرز تميزهم ومواهبهم وإبداعاتهم، وتنميتها.

وقال خلال وجوده في اختبارات الكشف عن الطلبة الموهوبين ان من يجتاز الاختبارات سينتقل الى صفوف برنامج فصول الموهبة ( اكاديمية الموهبة) ليستمر حتى الصف الثاني عشر.

وقال ان هناك 5500 طالب وطالبة مؤهلين لدخول الاختبارات، الا انه مع شديد الأسف من سيتم قبولهم فقط نحو 90 طالباً وطالبة نظرا لضيق السعة المكانية. واضاف البقشي: نحن بصدد افتتاح اكاديمية أخرى للبنات الا ان التحدي كبير حيث ان هناك ضرورة قصوى لافتتاح افرع أخرى لاستقطاب الأبناء واخضاعهم للبرامج التي تقدمها الاكاديمية، لافتا الى انه في القريب العاجل سيتم التوسع في مختلف مناطق الكويت. وأشار الى ان الاكاديمية لا تركز فقط على تنمية وتأصيل الجوانب العلمية في نفوس الأبناء وانما تعمل أيضا على تقديم برامج رعاية الموهوبين. بدوره قال ولي الأمر مسلم احمد الجدي حرصت على الحاق ابني بالأكاديمية لأن ما سمعته عنها ان الأبناء يتميزون فيها في مختلف المواد العلمية خاصة اننا نطمح لمستقبل أفضل للأبناء، وأضاف، تابعت اخبار الاكاديمية ورأيت كم هي متميزة وتحتضن الموهوبين لصقل مهاراتهم وخبراتهم ولأنها تتبع مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع الذي يحمل اسم سمو الأمير فلابد ان يكون لها مكانة خاصة من الاهتمام ومن الضروري فتح أفرع لها لأن أكاديمية واحدة لا تكفي الأعداد الكبيرة من المتميزين.

من جانبه، قال ولي الأمر ناصر الرشيدي لمست في ابني امتلاكه لقدرات خاصة سواء في التفوق الدراسي او المواهب والقدرات العلمية والرياضية لذا وجدنا ان انسب الطرق هي الحاقه بأكاديمية صباح الأحمد للموهبة والابداع لتنمية تلك المهارات ومساعدته على تحقيق تقدم في المجالات العلمية والخبرات الحياتية.

