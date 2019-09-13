وطن النهار

أعلنت وزارة التربية انطلاق حملة المقاصف المدرسية تحت شعار «لانك تهمنا غيرنا مقصفنا»، صباح امس بمدرسة حومة الابتدائية للبنات التي تنظمها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية وشركة المطاحن والمخابز الكويتية.

وأكد مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام التربوي بوزارة التربية ضيدان العجمي، مشاركة الوزارة بالحملة التوعوية لمشروع المقصف المدرسي، مشيرا الى المشروع يعد بمثابة توعية للطلاب لتعزيز عادة التغذية الصحية وتبديل العادات الغذائية الخطأ من خلال توفير الغذاء الصحي لهم عن طريق المقاصف المدرسية، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به المشروع لنشر ثقافة التغذية السليمة في المدارس.

من جهتها، قالت مراقب تعزيز تغذية المجتمع بالهيئة العامة للغذاء والتغذية وجد سليمان العثمان: ان «هيئة الغذاء والتغذية بالتعاون مع وزارة التربية وشركة المطاحن والمخابز الكويتية وشركات العصائر ومنتجات الألبان المحلية قامت بتقديم منتجات غذائية وأطعمة اكثر صحية للأطفال»، موضحة ان الهيئة بالتعاون مع شركة المطاحن قد سعت الى تعديل حجم الحصة الغذائية للطفل خاصة بمنتجات الشطائر والحشوات التي تحتوي عليها تلك المنتجات الغذائية.

وذكرت العثمان، ان شركة المطاحن والدقيق الكويتية تحرص على استخدام المنتجات المخبوزة الأكثر صحية من ناحية الدهون المهدرجة والأملاح والسعرات الحرارية، مشيرة الى ان الهيئة حرصت على تقليل نسبة السكريات في منتجات الحلوى والبسكوت، وذلك بهدف منع جميع الأمراض السارية التي تنتشر وسط الأطفال كالسمنة وأمراض القلب وزيادة الوزن.

ونوهت العثمان بأن المرحلة الابتدائية تعتبر مهمة جدا بالنسبة لتغذية الطفل، حيث يكون من الأفضل ان ينمو الطفل بهذه المرحلة على نمط غذائي صحي، مؤكدة ان هيئة الغذاء والتغذية بالتعاون مع وزارة التربية تسعى الى تغيير شبه جذري في نوع المنتجات الغذائية التي تقدم في المقاصف المدرسية، متمنية ان ينال هذا التغيير استحسان طلاب المدارس وأولياء امورهم.

من جانبها، قالت رئيس مخبز منطقة صبحان بشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية شريفة الجابر، ان الشركة تقوم حاليا بعمل منتجات خاصة بالمقاصف المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية وهيئة الغذاء والتغذية، موضحة انه تم البدء في هذا المشروع منذ قرابة التسعة أشهر وذلك لانتاج اغذية ذات مواصفات قد حددتها هيئة الغذاء وفق معايير وضوابط معينة خاصة بالطفل كالحصة الغذائية والسعرات الحرارية ونسبة السكر والدهون المهدرجة والأملاح.

وأشارت الجابر ان شركة المطاحن الكويتية اقامت العديد من التجارب لهذا النوع من الأغذية تم من خلالها عمل منتجات متنوعة، حيث اختارت الشركة افضل المنتجات التي قامت هيئة الغذاء والتغذية بالموافقة عليها واعتمادها، مضيفة انه قد تمت تجربة هذه المنتجات في بعض المقاصف المدرسية بالكويت لقرابة الشهر قبل بدء العام الدراسي السابق.

وأكدت الجابر ان شركة المطاحن تقوم حاليا بتوفير منتجات لأربعين الف طفل وذلك في 285 مدرسة للمرحلة الابتدائية تقوم من خلالها الشركة بتزويد المقاصف المدرسية بمنتجات غذائية طازجة لتغطية احتياجات الأطفال.

