وطن النهار

دشنت مديرة عام معهد الكويت للابحاث العلمية د.سميرة السيد عمر، صباح امس معرض «يومي بدون بلاستيك» في مجمع الافنيوز ضمن الحملة التوعوية للمعهد التي انطلقت في التاسع من سبتمبر الحالي، بهدف التوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي التي تؤثر سلبا على البيئة ونشر التوعية والثقافة البيئية في المجتمع والتعرف على مضار بعض المواد البلاستيك على البيئة واستعراض البدائل وعرض بعض التجارب العلمية وتوزيع المنشورات التوعوية باستخدام المواد الصديقة للبيئة. في هذا السياق، اكدت مديرة المعهد د. سميرة السيد عمر، ان كمية النفايات البلاستيكية في الكويت تقدر بنحو 18% من اجمالي النفايات الصلبة اي ما يقارب 200 الف طن سنوياً، موضحة ان هذه التحديات تتطلب ايجاد حلول فعالة ومبتكرة وآمنة، مشيرة الى ان منها تدوير النفايات ضمن اسلوب مخطط له بعناية حتى يستوعب ملايين الأطنان دون ضرر على صحة الانسان والبيئة. وقالت: ان الحملة التي دشنها المعهد تهدف الى احداث تغييراً في نمط في الحياة تجاه التعامل مع النفايات البلاستيكية وبيان اثرها على البيئة وصحة الانسان ولفت الانتباه الى ضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات لعملية تدوير النفايات والتواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين.

يذكر ان هذه الحملة «يومي بدون بلاستيك» حملة توعوية متكاملة تشمل اعمالا وأنشطة فعالية وورش عمل ومحاضرات ومعرض للتوعية بمضار النفايات البلاستيكية ويأتي هذا المعرض بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي ومتطوعين من جامعة بوكسهل.

