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«المحاسبة» اختتم 4 دورات تدريبية


اختتم ديوان المحاسبة 4 برامج تدريبية الأول بعنوان «ورشة عمل التدقيق المالي وفق المعايير الدولية ومعايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين IIA» والثاني بعنوان «الأمن السيبراني» والثالث «التزوير في المحررات الرسمية وجرائم الرشوة» والرابع بعنوان «دليل التدقيق العام - الاصدار الثاني» في اطار تنفيذ خطته التدريبية لسنة 2020/2019. وتناولت «ورشة عمل التدقيق المالي وفق المعايير الدولية ومعايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليينIIA» تمكين المشاركين من فهم التدقيق المالي في القطاع العام والعمل من خلال اعتبارات استراتيجية في تطبيق معايير التدقيق المالي.


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