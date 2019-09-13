وطن النهار

كشف رئيس نقابة العاملين بالاطفاء خالد العجمي عن اقرار بدل تلوث وعدوى وضوضاء لبعض موظفي الادارة العامة للاطفاء من قبل ديوان الخدمة المدنية بينما تجاهل القرار الاطفائيين العاملين بمراكز الاطفاء على مستوى البلاد واصفا ذلك بانه ظلم كبير. وقال في تصريح صحافي ان تجاهل قرار ديوان الخدمة لجهود رجال الاطفاء العاملين في مختلف المراكز كان بمثابة الصدمة، متسائلا: «كيف يتم تجاهل رجال الاطفاء العاملين في المراكز وهم الاحق والاولى بهذه البدلات فهم يتعرضون للتلوث والادخنة السامة والاشعاعات الضارة بشكل يومي».

وتابع قائلا: «هل هناك من يستحق اكثر منهم لهذه البدلات خاصة في ظل تعرض العديد من الاطفائيين يوميا لاصابات خطيرة بفيروسات وعدوى مزمنة، مؤكدا ان التقارير والاثباتات والبراهين تؤكد صحة ذلك وبالدليل القاطع، ومازال رجال الاطفاء يدفعون ثمن تضحياتهم من اجل وطننا الغالي.

