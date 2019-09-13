وطن النهار

اعلنت وزارة الصحة متابعتها عن كثب ما تعرض له مساء يوم امس المبنى التابع للمكتب الصحي في واشنطن لحريق بسيط اتبعه تشغيل تلقائي لمرشات المياه.

واكدت الوزارة في بيان لها على اخلاء المبنى لسلامة العاملين والمراجعين لحين انتهاء اجراءات السلامة وعاد العمل كما هو معتاد بالاوقات الرسمية ولم يسفر الحادث ولله الحمد عن اي اصابات بشرية ومن جانب آخر تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة د.فواز الرفاعي تحتفل جمعية العلاج الطبيعي الكويتية باليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت عنوان «الألم المزمن» في مركز الحمراء للتسوق في الطابق السفلي وذلك اليوم الجمعة في الساعة 6 مساء، حيث يتواجد بوث خاص يضم اخصائيي علاج طبيعي للتثقيف بدور العلاج الطبيعي مع الآلام المزمنة.