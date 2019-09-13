وطن النهار

بدأت الجامعة الأميركية (AUK) عامها الدراسي 2019/2020 وعقدت سلسلة من اللقاءات التنويرية والأنشطة لتعريف طلابها الجدد بالحياة الجامعية. كما عقدت لقاءات تنويرية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين لعرض النتائج والانجازات الجديدة للجامعة. وأثنت رئيسة الجامعة البروفيسور روضة عواد على جهود اعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الادارية قائلة: «ان التزامنا تجاه نجاح هذه المؤسسة ثابت ومترسخ في ايماننا برسالتنا التعليمية. وحصولنا على الاعتماد البرامجي للعديد من برامجنا الأكاديمية هي تأكيد على تميزنا فيما نقوم به وبأننا نسير بخطى ثابتة نحو هدفنا».

وضمن فعاليات اسبوع استقبال الطلبة، عقدت سلسلة من اللقاءات التنويرية مع الطلبة الجدد حيث رحبت بهم نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب د. حنان مظفر وقامت بتعريفهم على البيئة الديناميكية في الحرم الجامعي والتي تنطوي على الفعاليات الأكاديمية والترفيهية.