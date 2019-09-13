وطن النهار

أعربت لجنة الحسينيات والمجالس الكويتية، عن شكرها وتقديرها إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وإلى ولي عهده الامين سمو الشيخ نواف الاحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى الوزراء وجميع قيادات وأفراد وزارة الداخلية على رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، للدور الكبير والجهود الجبارة التي بذلوها خلال احياء ذكرى استشهاد سيد الشهداء الامام الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام في الايام العشر من شهر محرم الحالي.

وشكرت اللجنة ممثلة برئيسها عبداللطيف الصراف ونائب الرئيس ماهر معرفي وأمين السر عباس القطان وكل من أعضائها حسن خاجة ومحمد خاجة ومحمد المحفوظ وناصر كمال ود.عادل العبدالله وعلي دكسن وعبدالوهاب النقي وعطية الحداد، شكرت جميع رتب وأفراد وزارة الداخلية الأبطال الذين بذلوا جهدا مميزا بتفانٍ واقتدار وتحملوا عبء واجبهم الوطني ومسؤولياته الجسام للحفاظ على سلامة الحسينيات وروادها، في جميع مناطق الكويت وضواحيها في هذا الظروف الأمنية الاستثنائية الخطيرة.

وأضافت: ان «ما قامت به هذه الايادي الكريمة والنفوس العظيمة من جهد وتضحية لا يمكننا أن نوفيها أو نعوضها ولو بجزء بسيط مما قدموه لنا نحن أبناء الكويت من عناية ورعاية، ولا يفوتنا ان نتقدم كذلك بالشكر والتقدير للمتطوعين والمتطوعات الذين تعاونوا مع رجال الأمن في هذا الشأن الديني الوطني، مضحين بأوقاتهم وبراحة أسرهم، وكذلك إلى رجال الإعلام المرئي والمقروء والمسموع الذين سعوا إلى إبراز هذه الفعاليات الثقافية الدينية وأوصلوا رسالتهم في دعم وحدة النسيج الكويتي.

وتابعت: «باسمنا جميعا من صغار وكبار ونساء ورجال نشكرهم وندعو لهم ونشد على أيديهم ونسأل الله أن يثيبهم ويرفع من شأنهم ويرزقهم خيري الدنيا والآخرة، ونرفع أيدينا مبتهلين إلى الباري عز وجل أن يحفظ الكويت أميرا وحكومة وشعبا وأن يجنب الكويت وأهلها كل هم وغم وشر وأن يجمعنا على الوحدة الوطنية ويمنع عنها الفرقة، إنه سميع مجيب».

وأضافت: «كما نرجو من جميع المسؤولين في الحسينيات والمجالس حتى المستمعين من رجال ونساء واطفال، الدعاء من الله سبحانه وتعالى لشفاء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأن يمد لسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الصحة والعافية، وأن يحفظ الكويت من كل سوء ومكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان».

