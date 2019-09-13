وطن النهار

واصلت الحسينيات احياءها لليالي محرم الحرام فكانت ليلة الحادي عشر من محرم الحرام والتي يطلق عليها ليلة الوحشة ففي حسينية معرفي قال الخطيب الحسيني الشيخ فاضل المالكي: «انه مهما تكلم وبحث الباحثون في نهضة الامام الحسين عليه السلام فان الحديث تبقى له صلة ولا ينقطع لان كلمة الحسين «عليه السلام» من كلمات الله وكلمات الله لا تنفد كما نص الله عز وجل في كتابه العزيز». مضيفا: «هل نهضة الحسين «عليه السلام» هي قاعدة عامة في تاريخ اهل البيت «عليهم السلام» ام هي قاعدة خاصة وحكم استثنائي فرض الله تعالى فيه ان يستشهد الامام الحسين «عليه السلام» وان يجري عليه وعلى عياله ما جرى بتلك الطريقة».

واوضح ان القاعدة العامة هو يمكن ان تجد حسين اخر، مؤكدا ان الامام الحسين هو شخص واحد لا يقاس به اي شخص اخر. وقال المالكي: «الظاهر فيما ورد عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- والائمة «عليهم السلام» ان الحكم والتكليف الشرعي الذي عمل به الحسين «عليه السلام» يوم عاشوراء كان تكليفا يخص الامام الحسين «عليه السلام» لظروف وملابسات خاصة اقتضت منه «عليه السلام» ان يكون هو الضحية المقدسة والقربان الاقدس لحفظ كيان الاسلام جاء في الوقت المناسب والمكان المناسب ولم يتكرر ذلك الحدث لبقية الائمة الطاهرين عليهم السلام ولا فيمن سبق الحسين «عليه السلام» وهذا بعلم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، مؤكدا ان النبي -صلى الله عليه واله وسلم- الذي اخبر عن مقتل الامام الحسين «عليه السلام» وكذلك عبء اصحابه لنصرة الحسين عليه السلام كما عبئهم لنصرة جيش اسامة».

وذكر ان الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- يعرف تلك الظروف والاحداث، مشيرا الى ان زينب «عليها السلام» وقفت على الاجساد المقطعة تخاطب الامام السجاد «عليه السلام» وكان يجود بنفسه من شدة المرض والم المصائب واخبرته بان هذا الذي جرى على ابي عبدالله الحسين اخبرها به الحسين «عليه السلام» بانه عهد معهود ولقد اخذ الله عز وجل ميثاق اناس لا تعرفهم فراعنة الارض وانما يعرفهم اهل السماء أنهم يخرجون ويجمعون هذه الجثث الزكية والاوصال المقطعة ويوارونها في هذا الطف ويرفعون لابيك الحسين علم لا يدرس اثره ولا يمحى رسمه وليجتهدن ائمة الضلالة لمحوه وطمسه ولا يزداد اثره الا علوا.

وأوضح المالكي: «ان القضية ضمن تخطيط الهي رباني وهذا الاختيار لان الامة كانت بحاجة الى هذه الصعقة الكبرى وان ذهب ضحيتها الحسين «عليه السلام» لكن اقتضت بيضة الاسلام و مصلحة وخلود الاسلام اقتضى ان يستشهد الامام الحسين «عليه السلام» وان ينتج ذلك الحس الجهادي التضحوي الديني الذي ضرب على ايدي الظالمين بيد من حديد ألا يحرفوا الاسلام وأن يبقى الاسلام على مر العصور ولكن هذا كان يتطلب صعقة كبيرة لا تتحقق باشخاص عاديين بل لابد أن يتصدى شخص بوزن الامام الحسين (عليه السلام)». واختتم المالكي بالتطرق الى جانب من احداث ليلة الوحشة قائلا: «بعد استشهاد الامام الحسين «عليه السلام» هجم القوم على خيام الحسين ثم أضرموا النار فيها وفرت النساء واليتامى من النار الا السيدة زينب «عليها السلام» كانت واقفة تنظر الى زين العابدين «عليه السلام» لأنه لا يتمكن من النهوض والقيام بسبب المرض فقال بعض من شهد المعركة رأيت امرأة جليلة واقفة بباب الخيمة والنار تشتعل في جوانبها وهي تنظر يمنة ويسرة وأخرى تنظر الى السماء وتصفق بيديها، وتارة تدخل في تلك الخيمة وتخرج فأسرعت اليها وقلت: يا هذه ما وقوفك هاهنا والنار تشتعل من جوانبك وهؤلاء النسوة قد فررن وتفرقن ولم تلحقي بهن، فبكت وقالت يا شيخ ان لنا عليلا في داخل الخيمة وهو لا يتمكن من الجلوس والنهوض فكيف أفارقه وقد أحاطت به النار وفي تلك الحال نادت زينب «عليها السلام» بصوت يقرح القلوب مخاطبة جدها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يا محمداه بناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليهم ريح الصبا وهذا الحسين محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والردى بأبي من أضحى عسكره في يوم الاثنين نهبا بأبي من فسطاطه مقطع العرى بأبي العطشان حتى قضى بأبي من شيبته تقطر بالدماء، مشيرا الى ان هذه الكلمات اصدق وصف وتعبير على ما عانته السيدة زينب «عليها السلام» بعد واقعة الطف فكانت كالجبل الصابر في وجه الاعداء تحملت جمع النسوة والعيال والحفاظ على الامام المعصوم زين العابدين (عليه السلام)».

