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وطن النهار

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الإطفاء انتشلوا الجثة بعمق 6 أمتار

مصرع عامل «مصري» سقط في خلاط أسمنتي ثابت في الصليبية


لقي عامل مصري الجنسية مصرعه فجر امس اثر سقوطه في خلاط اسمنتي ثابت بأحد المصانع في منطقة الصليبية.
ووفق مصدر افاد بأن بلاغا ورد فجر امس من قبل مسؤول يعمل في أحد المصانع في منطقة الصليبية يفيد بسقوط عامل في خلاط اسمنتي ثابت، وعلى الفور توجه رجال الامن والاسعاف والاطفاء لموقع البلاغ.
حيث تبين أن عامل مصري الجنسية وخلال عمله سقط في خلاط اسمنتي ثابت بعمق 6 امتار، فتم فصل التيار الكهربائي عنه وايقاف مكائن الخلاط، وبعد عدة ساعات استطاع رجال الاطفاء اخراج العامل وقد لفظ انفاسه الأخيرة لتعرضه لعدة اصابات.
تم نقل الجثة، فيما باشر رجال الامن التحقيق مع مسؤول الموقع وبعض العمال.


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